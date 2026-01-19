El presidente ruso, Vladimir Putin, fue invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta de la Paz, según informó el Kremlin. "Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la paz. Según Washington, la Junta de la Paz abordará cuestiones como el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital" en Gaza.

"En estos momentos, estudiamos todos los detalles de la propuesta", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov expresó su confianza en "aclarar todas las dudas" en los próximos contactos con los estadounidenses.

Lo que de momento se sabe sobre la composición del Consejo es que estará formado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.

Posteriormente se ha conocido que Trump también invitó al rey Abdalá II de Jordania; al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y también al mandatario argentino Javier Milei. En la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, se contempla la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme del movimiento islamista Hamás.

Fuentes: efe/afp



