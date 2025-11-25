Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos, protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales durante la gira promocional de su último libro titulado “The Look”. A sus 61 años, la abogada mostró un cambio físico que llamó la atención y desató un amplio debate entre los usuarios.

Durante una de sus presentaciones, Michelle apareció con un estilo renovado, luciendo largas trenzas, jeans holgados, una camisa con aberturas y stilettos plateados, mientras bailaba frente a las cámaras con una energía y sensualidad poco vistas anteriormente. Este nuevo look dista del estilo más formal y estructurado que la caracterizaba cuando ejercía como primera dama.

Su último libro promoviendo la inclusión y la autoexpresión

El libro “The Look” aborda la transformación de estilo que ha experimentado Michelle Obama desde sus días previos a la Casa Blanca hasta la actualidad. Además, profundiza en cómo ella y su equipo utilizaron su imagen para promover valores como la inclusión y la autoexpresión, desafiando los rígidos estándares de belleza predominantes en Estados Unidos.

En días recientes, Michelle también fue foco de atención por su apariencia más delgada en una sesión de fotos realizada por la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz. En las imágenes, la ex primera dama luce un estilo juvenil, con jeans y tonos neutros, lo que alimentó especulaciones en redes sociales sobre la posible utilización del medicamento “Ozempic”, popular entre celebridades para la pérdida de peso.

Michelle Obama deslumbra con baile y cambio de look

Estas apariciones evidencian una etapa de renovación para Michelle Obama, quien no solo presenta una nueva imagen, sino que también continúa consolidándose como una figura influyente que impulsa mensajes de autenticidad y diversidad.