La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, defensora del ultraconservadurismo, se encamina a devolverle una mayoría a su Partido Liberal Democrático (PLD) en la cámara baja del Parlamento, tras las elecciones legislativas anticipadas de hoy, según las primeras estimaciones de los medios japoneses.

El PLD en el poder obtendría entre 274 y 328 escaños, frente a 198 anteriormente, en la asamblea de 465 escaños, de acuerdo con proyecciones de la cadena pública NHK basadas en encuestas de boca de urnas en los colegios electorales. El PLD, que ha gobernado Japón durante décadas de forma casi ininterrumpida, obtendría así más de los 233 escaños necesarios (de un total de 465) para recuperar la mayoría en la Cámara Baja.

"Hemos insistido constantemente en la importancia de una política fiscal responsable y proactiva", declaró Takaichi en televisión tras conocerse los primeros sondeos, afirmando que quiere "construir una economía fuerte y resiliente", luego que sus primeros anuncios habían asustado a los mercados y disparado los rendimientos de los bonos del Estado japonés.

Otros medios japoneses también dan por ganadora a Takaichi. La agencia de noticias Kyodo afirmó que la formación de la primera ministra ganaría "al menos" 233 escaños, y 261 junto con Ishin. Jiji, por su parte, señaló que la coalición Gobernante podría ganar 300 escaños en la Cámara Baja del Parlamento. Las encuestas previas también auguraban que el oficialismo arrasaría en las elecciones.

El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, unión del Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito (exsocio de coalición del PLD pero que abandonó su alianza tras la elección de Takaichi como líder). Entre ambos lograrían solo entre 37 y 91 escaños, muchos menos de los 172 que tenían antes del adelanto electoral.

Está por ver ahora si la coalición gobernante logrará superar los 310 escaños (dos tercios de la cámara) que le permitirían aprobar proyectos de ley rechazados por la Cámara Alta, donde el PLD e Ishin están en minoría, una condición indispensable para reformar la Constitución.

lgc (afp, efe)

