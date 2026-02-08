El tiempo en Neuquén tendrá este domingo un marcado contraste a lo largo del día. Las horas centrales estarán dominadas por el calor intenso, mientras que hacia la noche se espera un aumento significativo del viento y un escenario más inestable en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el informe difundido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la región atravesará una jornada con temperaturas elevadas y condiciones relativamente estables, aunque el panorama comenzará a modificarse hacia el final del día y se extenderá durante la madrugada del lunes.

En la ciudad de Neuquén, la temperatura máxima alcanzará los 36 grados durante la tarde. Con el correr de las horas, el cielo tenderá a despejarse y el viento del sector sudoeste ganará intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 71 kilómetros por hora. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 14 grados.

Cómo estará el domingo, localidad por localidad

En Rincón de los Sauces y Añelo, el termómetro también marcará valores elevados, con máximas cercanas a los 36 grados. En ambas localidades, el viento será el factor predominante al finalizar la jornada, con ráfagas que oscilarán entre los 60 y 66 kilómetros por hora, acompañadas por un cielo despejado.

Zapala registrará un domingo más templado en comparación con el norte provincial. Allí se prevé una máxima de 29 grados y cielo despejado durante el día. Por la noche, el descenso térmico será marcado, con una mínima de 9 grados y vientos del oeste que podrían alcanzar los 57 kilómetros por hora.

En la zona cordillerana, las condiciones serán más frescas. San Martín de los Andes tendrá una máxima estimada en 21 grados, con inestabilidad durante el día y vientos moderados. Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, la temperatura bajará a 7 grados y las ráfagas podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Villa La Angostura presentará un escenario similar, con una temperatura máxima de 20 grados, cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la noche. Las ráfagas, en este caso, serán más leves, con registros cercanos a los 31 kilómetros por hora.

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá cielo despejado durante gran parte del día, con una máxima de 27 grados y viento presente en horas diurnas. Por la noche, el tiempo se tornará más inestable, con un descenso térmico hasta los 8 grados y ráfagas que podrían rondar los 51 kilómetros por hora.

El pronóstico advierte que el cierre del fin de semana estará marcado por el viento en gran parte del territorio provincial, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas abiertas y durante actividades al aire libre.