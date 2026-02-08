La grabación más reciente de La Noche de Mirtha no fue una más. Antes de que las cámaras se encendieran, Mirtha Legrand dejó en claro su malestar por una ausencia que no esperaba y que alteró la dinámica habitual del programa. La salida de Jimena Monteverde tomó a la conductora por sorpresa y abrió un frente interno que dejó tensión en el aire.

El enojo no estuvo ligado a una diferencia personal, sino a la forma en que se manejó la situación. Según trascendió, Mirtha Legrand no fue informada previamente de la decisión y se enteró sobre la marcha de que la cocinera no estaría presente. Esa falta de comunicación fue el detonante de su reacción, marcada por el cansancio y la frustración.

Al ser consultada, la conductora no disimuló su fastidio. “No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada”, lanzó, visiblemente molesta. La frase reflejó algo más profundo que una simple ausencia: la sensación de haber quedado afuera de una decisión que impacta directamente en su programa y en un ritual que se repite desde hace años.

El trasfondo de la salida tiene una explicación práctica. Jimena Monteverde no puede compatibilizar los horarios de grabación del ciclo de Mirtha con su propio programa, La Cocina Rebelde, que se emite por la misma señal. La superposición obligó a elegir y derivó en su alejamiento del clásico de las mesazas.

Sin embargo, el modo en que se ejecutó el cambio fue lo que más incomodó a Mirtha Legrand. La conductora dejó entrever que, además de conducir, asume una carga de trabajo extra que se vio afectada por la modificación inesperada. “Yo me vuelvo a estudiar los currículum de mis invitados. Ayer estuve hasta las 3 de la madrugada. Es agotador”, expresó, poniendo el foco en el esfuerzo que implica cada emisión.

Durante la grabación, la ausencia se hizo notar. La comida quedó a cargo del equipo gastronómico del programa y los platos llegaron ya servidos a la mesa, una dinámica distinta a la habitual. Ese detalle, aunque menor para el público, rompió una costumbre que forma parte del ADN del ciclo.

Desde el entorno del programa aseguran que el envío salió bien y que Mirtha Legrand se mostró profesional frente a cámara. Sin embargo, puertas adentro, la incomodidad quedó expuesta. La salida de Jimena Monteverde no solo modificó la logística, sino que dejó al descubierto una interna sensible.

Mientras la producción redefine cómo seguirá el esquema gastronómico del programa, el mensaje de Mirtha fue claro. Más allá de los compromisos cruzados, lo que más la afectó fue no haber sido parte de la conversación. En su mesa, la sorpresa no cayó nada bien.