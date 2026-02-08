Este domingo, la combinación de calor intenso durante el día y viento fuerte hacia la noche obligará a quienes se acerquen a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 a tomar recaudos adicionales, en una jornada que llega tras el paso de más de 1.050.000 personas por el evento.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la mañana comenzará con temperaturas elevadas para el horario, cercanas a los 21 grados, cielo parcialmente nublado y viento moderado del sector norte. Durante ese tramo no se esperan precipitaciones y las condiciones serán estables para la circulación y el ingreso temprano al predio.

El calor será el protagonista cuando comiencen los shows

Con el avance del día, el calor ganará protagonismo. Las estimaciones oficiales ubican la máxima entre los 33 y 36 grados en la capital neuquina y el Alto Valle, lo que configura una tarde sofocante para quienes permanezcan varias horas al aire libre. El cielo se mantendrá con nubosidad variable, mientras el viento rotará progresivamente hacia el noroeste y luego al sudoeste, aumentando su intensidad.

(Foto: Anahí Cárdena)

El momento más sensible llegará con el atardecer y la noche, franja horaria en la que se concentran los espectáculos centrales de la Confluencia. Según los modelos meteorológicos, las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora y, en algunos sectores de la ciudad, alcanzar picos cercanos a los 78 km/h. Aunque no hay probabilidad significativa de lluvias, el viento será persistente y protagonista.

En paralelo, se espera un descenso marcado de la temperatura una vez que caiga el sol. Mientras el SMN proyecta registros en torno a los 25 grados, la AIC anticipa un enfriamiento más pronunciado, con valores que podrían caer hasta los 14 grados durante la madrugada. Esta amplitud térmica puede sentirse con fuerza en un espacio abierto como la Isla 132, especialmente para quienes asistan sin abrigo.

Las condiciones previstas no implican la suspensión de actividades, pero sí un escenario que requiere atención: hidratación durante la tarde, protección frente al sol y precaución ante el viento durante la noche. En un cierre que promete alta convocatoria, el clima aparece como un factor central en la logística y en la experiencia de los asistentes.