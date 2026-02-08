Seis horas sin electricidad en toda la ciudad

Plottier atraviesa corte total de energía eléctrica este domingo 8 de febrero. El servicio estará interrumpido hasta las 12 del mediodía, según informó la Cooperativa de Energía local.

La interrupción alcanzará a toda la ciudad y responde a trabajos técnicos considerados clave para mejorar la estabilidad del sistema.

Qué trabajos se van a realizar

El operativo contempla la conexión de una nueva línea a la Subestación Valentina. Esta obra permitirá recibir mayor potencia y vincular el denominado Alimentador 4, lo que ampliará la capacidad de respuesta ante picos de consumo.

Las tareas se ejecutarán en conjunto con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Desde la cooperativa indicaron que se trata de una intervención estratégica para fortalecer el sistema eléctrico y reducir el riesgo de nuevas fallas, en un contexto de alta demanda.

El antecedente: cortes y emergencia energética

La decisión se enmarca en las definiciones surgidas de una reunión de trabajo entre el intendente Luis Bertolini, autoridades del EPEN, representantes de la cooperativa, la presidenta del Concejo Deliberante Malena Resa y concejales de distintos bloques.

En ese encuentro se analizó la situación derivada de la emergencia energética que afectó al país y a la provincia durante la reciente ola de calor, período en el que se registraron reiterados inconvenientes en el suministro.

También se informaron las obras en ejecución y las previstas para las próximas semanas, orientadas a reforzar el sistema eléctrico local.

Qué deben tener en cuenta los vecinos

Desde la cooperativa solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el horario del corte, especialmente en relación con electrodomésticos, conservación de alimentos y actividades que dependan del suministro eléctrico.

Aunque el objetivo es mejorar la calidad del servicio y prevenir problemas mayores, el corte será total y se extenderá durante seis horas en toda la ciudad. La expectativa está puesta en que las tareas permitan reducir los inconvenientes que generaron malestar entre los vecinos en las últimas semanas.