Un cruce en rojo que terminó en el hospital

El choque que ocurrió el pasado jueves al mediodía en la intersección de avenida Mosconi y Linares, en el barrio Belgrano, sigue causando sorpresa, y el mismo día del hecho, hubo un capítulo más. El jueves, el Toyota Yaris blanco en el que viajaba Julieta avanzaba hacia Cipolletti, con el semáforo en plena "onda verde", cuando un Ford Fiesta gris ingresó al cruce con luz roja y lo impactó de lleno en el lateral derecho.

La violencia del golpe hizo que el Yaris realizara trompos antes de quedar detenido a un costado de la calzada, en el desvío hacia Eugenio Perticone. En el asfalto quedó una rueda desprendida a varios metros del rodado, plásticos, piezas del vehículo y una evidencia clave: la patente del Fiesta.

Tras el impacto, el Ford Fiesta continuó su marcha por Linares y algunos vecinos intentaron que se detenga, pero no hubo caso.

La joven fue asistida por automovilistas y vecinos hasta que llegó la ambulancia y fue trasladada a un centro de salud. Fotos: Prima Multimedios.

La patente en el asfalto y el regreso al lugar

Horas más tarde, dos personas se presentaron en el mismo sector donde había quedado la patente del vehículo involucrado. Se desconoce si fueron a buscarla o a dar la cara.

En ese contexto, se registró un video en el que una mujer encara a quienes dialogaban con un efectivo policial en el lugar. La joven accidentada confirmó que quien filmó fue su hermana.

“Si, fue mi hermana”, aseguró Julieta a Mejor Informado desde el centro de salud donde permanece internada.

En el video, se escucha:

“Mi hermana está internada, con un brazo quebrado, cuello ortopédico, inmóvil la otra mano. La chocaste, te diste a la fuga y encima apareces cuando querés y la otra está en el médico. Todos los días se ve gente como vos”, dijo la mujer indignada, que, además, evitó comprometer al oficial que estaba en el lugar custodiando el vehículo siniestrado y las partes que estaban desparramadas en el asfalto.

“Quien me chocó era una mujer”

Julieta confirmó que realizó la denuncia y los trámites correspondientes. “Realice todos los trámites correspondientes”, afirmó.

También señaló una situación que le llamó la atención: “Quien me chocó era una mujer, pero se presentó un hombre venezolano”.

Sobre ese punto, agregó: “Eso me parece más raro”.

A la espera de una cirugía

La rueda del vehículo salió desprendida por el violento impacto. Fotos: Prima Multimedios.

La joven continúa hospitalizada como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto.

“De salud, tengo que esperar clavos y cirugía”, adelantó.

El caso reaviva la discusión sobre los cruces en rojo en uno de los corredores más transitados de la ciudad y sobre la responsabilidad tras un siniestro vial. Mientras la investigación avanza, la conductora permanece internada y el video del escrache circula en redes, exponiendo un hecho que todavía deja preguntas abiertas.