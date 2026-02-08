La Justicia brasileña ordenó la liberación de la abogada argentina que fue acusada de gestos racistas

La Justicia de Brasil ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que había sido detenida en Río de Janeiro en el marco de una causa por injuria racial. La medida revocó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal y dispuso que la joven continúe el proceso bajo arresto domiciliario.

La decisión fue confirmada por Sebastián Robles, defensor de Páez, luego de que la imputada fuera trasladada a una comisaría de la ciudad brasileña en las últimas horas. El expediente judicial sigue abierto y contempla una acusación que, según la legislación brasileña, prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.

La joven publicó su versión de los hechos

El caso tomó mayor repercusión pública tras la difusión de un video grabado por la propia abogada, en el que expresó temor por su situación procesal y denunció vulneraciones a sus derechos. “Necesito ayuda. Tengo miedo”, manifestó, al tiempo que aseguró haber colaborado en todo momento con las autoridades locales.

En ese mismo mensaje, Páez evitó referirse directamente a los hechos investigados, aunque señaló que existen elementos de contexto incorporados a la causa que, según su versión, no estarían siendo considerados. “Sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no se tiene en cuenta”, afirmó.

De acuerdo a la información que trascendió durante la investigación, el episodio que derivó en la imputación habría ocurrido en un bar y se habría desencadenado luego de una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres, aunque ese punto aún forma parte del análisis judicial.