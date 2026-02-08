Neuquén despliega un operativo integral de limpieza durante la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, con un esquema especial que acompaña cada jornada del evento en la Isla 132. El dispositivo fue diseñado para sostener un evento de gran escala durante varios días consecutivos, con foco en el cuidado ambiental, el orden del predio y la protección del río Limay.

La planificación del operativo tiene como uno de sus ejes centrales la cercanía del predio con el río, ubicado a pocos metros del área de mayor concentración de público. “Estamos a 20 metros del río Limay, muy pegaditos y sabemos que la cantidad de residuos que pueden generar 200 o 300 mil personas que pasan por noche por esta gran fiesta, la fiesta más popular de la Argentina y más convocante, hay que tener un dispositivo armado importantísimo”, explicó el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

Cómo está organizado el trabajo durante la fiesta

El despliegue se sostiene con personal municipal asignado de manera permanente al evento, que realiza tareas tanto dentro de la Isla 132 como en los accesos y sectores aledaños.

“Tenemos 120 empleados trabajando, mujeres y hombres, en toda la isla y en la periferia de la isla porque también se van generando residuos con diferentes dispositivos”, señaló Haspert, al describir el alcance territorial del operativo.

Uno de los principales ejes de trabajo es el sistema de recolección “puerta a puerta” dentro del predio, que permite evitar la acumulación de residuos en el suelo y reducir el riesgo de que los desechos livianos lleguen al río. “Vamos nosotros con una bolsa cada 20 minutos desde el portal de la Confluencia hasta el escenario mayor, llegamos con una bolsa en mano consultándole al vecino si necesita depositar algo de residuos”, detalló el funcionario.

Las recorridas se realizan de manera continua, con pasadas que se repiten cada 15 a 20 minutos según el ritmo de generación de residuos durante cada jornada.

“Eso nos dio mucho resultado en ediciones anteriores, lo seguimos haciendo cada vez”, explicó Haspert, al remarcar la efectividad del sistema para mantener el predio limpio incluso en momentos de alta concurrencia.

El esquema de trabajo se organiza en turnos de 6 horas por equipo y cubre toda la franja horaria del evento. “Uno de los más importantes arranca desde las 18 horas hasta las 3 de la mañana y luego volvemos a las 7 de la mañana con un gran equipo”, indicó. Durante las primeras horas del día, las tareas se enfocan en el rastrillaje del campo y la recolección de residuos de menor tamaño.

“Lo más importante es rápido, captar el residuo liviano, servilletas, conitos de papas, que si tenemos una brisa rápidamente ese residuo va a parar al agua, eso es lo que nos queremos evitar”, afirmó el subsecretario. El objetivo es que el predio se mantenga en condiciones adecuadas cada mañana, pese al volumen de público de la noche anterior.

La logística del operativo incluye la instalación de 100 contenedores de 1 metro cúbico y una cantidad similar de cestos papeleros, ubicados estratégicamente en sectores críticos como la zona gastronómica. “Este equipo lo hace hace muchos años, saben los puntos críticos que tenemos en la zona de carros gastronómicos que se generan muchísima cantidad de residuos”, explicó Haspert.

En paralelo, la subsecretaría despliega un stand de Limpieza Urbana con acceso gratuito, orientado a la educación ambiental.

“Esperamos todo el año para que nenas y nenes vengan a jugar a este stand, el stand de Limpieza Urbana donde se pueden subir a camiones y máquinas”, señaló el funcionario. El espacio combina juegos, actividades educativas y contacto directo con el trabajo cotidiano del personal municipal.

“El ingreso es gratuito, todos los juegos tienen un sentido, tratar de llegar al nene con educación ambiental, que ese nene culturalmente crezca con el ambiente, cuidándolo, sabiendo que somos responsables todos”, explicó Haspert. El stand también incluye sorteos nocturnos y actividades lúdicas vinculadas a las tareas reales de limpieza urbana.

El operativo de limpieza se sostiene durante todas las jornadas de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, con presencia constante en el predio y un trabajo planificado que acompaña el desarrollo del evento sin descuidar un espacio público que tiene uso intensivo durante todo el año.