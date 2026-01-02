Un ataque ruso con misiles en una zona residencial de Járkov ha causado al menos trece heridos, informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. "Un horrible ataque ruso sobre Járkov", escribió Zelenski en Telegram, donde explicó que "dos misiles fueron disparados" para impactar en edificios residenciales y causar "un número de víctimas aún desconocido".

Las autoridades locales informaron que seis de los heridos fueron llevados al hospital, incluida una mujer que se encontraba en estado grave. "El enemigo golpeó un edificio residencial de cinco plantas en el distrito de Kiev de Járkov", precisó en Telegram el jefe de la Administración Regional de la ciudad, Oleg Siniegubov.

"El edificio quedó completamente destruido por el ataque, y se produjo un incendio. Ventanas y fachadas de los edificios de alrededor también quedaron dañados", agregó.

En su mensaje en Telegram, el mandatario ucraniano señaló que los servicios de emergencia trabajan en las labores de asistencia en el lugar de los hechos y criticó a Rusia por atacar a civiles en su país.

"Desafortunadamente, este es exactamente el modo en que Rusia trata la vida y la gente, sigue matando, pese a todos los esfuerzos del mundo, especialmente de EE. UU., en el proceso diplomático", comentó Zelenski, en alusión a las últimas reuniones mantenidas para promover el fin de la guerra ruso-ucraniana. "Solo Rusia no quiere que esta guerra acabe y hace todo cada día para mantenerla", añadió Zelenski.

