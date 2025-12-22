El Comité de Investigación de Rusia (CIR) ha anunciado en un comunicado la apertura de una investigación por el "asesinato" del teniente general Fanil Sarvarov, director del departamento de formación operativa del Estado Mayor. Un aparato explosivo colocado bajo un auto fue activado en una calle de Moscú, provocando la muerte del militar. Según el texto oficial, Sarvarov "sucumbió a las heridas" sufridas en la explosión.

Una de las pistas que se barajan está "relacionada" con los "servicios especiales ucranianos", agrega la nota, aludiendo así a los servicios de inteligencia de Ucrania. Continúa la revisión del lugar de los hechos. Los investigadores llevarán a cabo los peritajes necesarios, incluyendo los de medicina forense y de explosivos. Se interroga a los testigos y se revisan las cámaras de seguridad".

El CIR publicó en Telegram un video del automóvil dañado, en el que se ven restos de sangre de la víctima. Desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, en febrero de 2022, Kiev ha sido acusado reiteradamente de efectuar ataques selectivos contra personalidades y jefes militares en Rusia y zonas ocupadas por Moscú en Ucrania.

En diciembre de 2024, el comandante de las fuerzas rusas de defensa radiológica, química y biológica, Igor Kirilov, murió por el estallido de un patinete eléctrico cargado con explosivos en la capital. El asesinato fue reivindicado por el Servicio de Seguridad de Ucrania.

