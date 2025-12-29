El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Ucrania y Rusia están “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz, mientras recibía al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en su resort de Florida, pero reconoció que las negociaciones son complejas y que aún podrían fracasar, lo que prolongaría la guerra durante años.

Antes de esa reunión, Trump tuvo una conversación telefónica de dos horas y media con el presidente ruso Vladímir Putin. Trump insistió en que creía que Putin todavía quiere la paz, aun cuando Rusia lanzó otra ronda de ataques contra Ucrania mientras Zelenski volaba a Estados Unidos para la última ronda de negociaciones.

“Rusia quiere que Ucrania tenga éxito”, dijo Trump durante una conferencia de prensa junto a Zelenski después de su reunión. Repetidamente describió a su homólogo como “valiente”.

Trump y Zelenski reconocieron que aún quedan cuestiones espinosas, como si Rusia puede conservar el territorio ucraniano que controla, así como garantías de seguridad para Ucrania para asegurar que no sea invadida nuevamente en el futuro. Después de su reunión, llamaron a varios líderes europeos, incluyendo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y los mandatarios de Finlandia, Francia, Alemania, Reino Unido y Polonia.

Trump aseguró que llamaría a Putin después de la reunión con Zelenski. Más temprano el domingo, el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo que la llamada entre Trump y Putin fue iniciada por la parte estadounidense y fue “amistosa, benevolente y profesional”. Ushakov indicó que Trump y Putin acordaron hablar de nuevo “pronto” después de la reunión de Trump con Zelenskyy.

Pero Ushakov agregó que se necesita una “decisión política firme y responsable de Kiev” sobre la región del Donbás, en el este de Ucrania, y otros asuntos en disputa para que haya un “cese completo” de las hostilidades. Tanto Trump como Zeleneski identificaron la decisión sobre el futuro del Donbás como un punto de desacuerdo importante .

Trump dijo que las partes estaban acercándose a un acuerdo. “Es un tema muy difícil, pero creo que se resolverá”, afirmó. “Nuestra actitud es muy clara”, señaló Zelenskyy. “Por eso el presidente Trump dijo que esta es una pregunta muy difícil y, por supuesto, tenemos con Rusia diferentes posiciones al respecto”.

Sin embargo, Trump dijo que aún cree que Putin es “muy serio” sobre poner fin a la guerra, incluso aunque Rusia continuaba atacando objetivos en Ucrania mientras Zelenski viajaba a Estados Unidos. “Creo que Ucrania también ha realizado algunos ataques muy fuertes”, comentó Trump. Añadió que existe la posibilidad de que las negociaciones no concreten nada.

“En unas pocas semanas, lo sabremos de una forma u otra, creo”, dijo Trump. “Podríamos tener algo donde un elemento que no estás considerando sea un gran elemento, lo rompa. Mira, ha sido una negociación muy difícil. Muy detallada”.