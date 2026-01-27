La megatormenta invernal Fern continúa golpeando con fuerza a Estados Unidos y ya dejó un saldo de 35 personas fallecidas, además de provocar un colapso en el transporte aéreo y cortes masivos de energía. El temporal afecta a gran parte del país desde el fin de semana y mantiene en alerta a al menos 19 estados, con más de medio millón de hogares sin electricidad ni calefacción en medio de temperaturas extremas.

Las consecuencias del fenómeno climático se sienten en múltiples frentes. Más de 19.000 vuelos fueron cancelados o demorados, mientras que rutas y carreteras quedaron inutilizables por la acumulación de hielo y nieve. Las autoridades advirtieron sobre árboles caídos, caminos congelados y serias dificultades para el desplazamiento, lo que complicó también las tareas de rescate y asistencia.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos reportó temperaturas mínimas de entre -12 y -21 grados, con sensaciones térmicas que llegaron hasta los -30 grados, e incluso registros extremos que rozaron los -50 grados en algunas zonas debido al impacto del vórtice polar. Estas condiciones no solo pusieron en riesgo a la población, sino que también generaron fallas en las redes eléctricas y en los servicios de emergencia.

Uno de los fenómenos más impactantes fue la congelación parcial de las Cataratas del Niágara, ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La postal invernal atrajo a turistas, que fotografiaron las cataratas cubiertas de hielo y escarcha. Desde la administración local aclararon que el caudal no se congela por completo, sino que se forma una gruesa capa de hielo y niebla, mientras el agua continúa fluyendo por debajo.

Frente a la gravedad del escenario, varios estados y ciudades activaron el denominado “Código Azul”, un protocolo especial que se implementa cuando las temperaturas descienden a niveles críticos. La medida permite reforzar la asistencia a personas en situación de calle, agilizar recursos y restringir actividades, y en algunos distritos se declaró el estado de emergencia para acelerar la respuesta oficial.

Mientras la tormenta Fern sigue avanzando, las autoridades mantienen el monitoreo constante y reiteran las recomendaciones de evitar traslados innecesarios y extremar los cuidados, ante un fenómeno que combina nieve intensa, lluvia helada y un frío extremo que no da tregua.