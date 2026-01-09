El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este que decidió cancelar la segunda ola de ataques que tenía "inicialmente prevista" contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano. A través de su red Truth Social, explicó que una segunda ola de ataques, con los que amenazó a Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, "parece innecesaria".

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su 'búsqueda de la paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente", señaló el mandatario republicano en un mensaje que también fue divulgado por el Departamento de Estado en la red. Advirtió, empero, que los barcos desplegados en el Caribe "permanecerán en su lugar por motivos de seguridad".

Trump agregó que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas". Y precisó que "gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista inicialmente, que parece innecesaria".

Trump añadió en la red social que "las grandes petroleras invertirán al menos 100.000 millones de dólares, con ellas me reuniré hoy en la Casa Blanca", en alusión al encuentro que mantendrá este viernes con las empresas del país para planificar la extracción de crudo venezolano y que había adelantado en una entrevista con el programa "Hannity", de Fox News.

En esa conversación, el mandatario había revelado que la próxima semana María Corina Machado visitará Washington, con la que espera reunirse. Es "una buena persona", señaló. El entrevistador, Sean Hannity, preguntó si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado la opositora venezolana, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó a Nicolás Maduro, y Trump respondió "sería un gran honor".

Fuentes: EFE, Reuters

