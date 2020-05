Ya preparan el billete de 5 mil pesos, por la inflación

El titular del Banco Central, Miguel Pesce, define junto al presidente de la Casa de Moneda, Rodolfo Gabrielli, la emisión de un nuevo billete de 5.000 pesos por el avance de la inflación, “a partir de la crisis desatada por el coronavirus”, se informó este lunes.

“Con la inflación del Indec hasta marzo y suponiendo que la de abril da 1,1% un billete de $ 1000 hoy te permite comprar bienes por $ 400 o sea, perdió un 60 % de su valor. Esto es consistente con una inflación acumulada del 150 % o sea que el índice de precios se multiplicó 2,5 veces”, manifestó Juan Paolicchi, analista de Eco Go, en diálogo con periodistas del diario Clarín.

Si se toma como parámetro de medición el dólar, a fines de 2017, cuando entró en circulación el billete de $ 1.000, equivalía US$ 56. Si se contemplan las dos últimas cotizaciones, el solidario ($ 90) y el blue ($ 120), hoy equivale a US$ 11 y US$ 8,3, respectivamente.

“La dinámica inflacionaria lleva a que en tiempos de pandemia la gente demande mucho más efectivo por una cuestión precautoria”, explicó Paolicchi.

El analista destacó además que nadie sabe cuándo va a poder ir al banco, si va a poder salir. “La gente prefiere quedarse con el efectivo en el bolsillo para enfrentar comprar futuras, entonces tiende a sacar cada vez más y más billetes y los bancos tienen que reponer cada vez más seguido y eso genera un costo no sólo para las entidades sino para la Casa de la Moneda que tiene que imprimir esa plata”, sostuvo.