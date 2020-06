Hay que terminar con la desigualdad, dijo el Presidente

El presidente Alberto Fernández expresó hoy en La Pampa que "los argentinos queremos terminar con la desigualdad porque nos avergüenza y lo vamos a hacer exactamente al día siguiente en que podamos transitar tranquilos, sabiendo que el coronavirus se ha ido".



"Espero que (la pandemia) no dure tanto tiempo más y estoy seguro de que los argentinos aprendieron de las desigualdades en que quedamos atrapados durante muchos años", señalo Fernández, acompañado en una conferencia de prensa por el gobernador local, Sergio Ziliotto.



El Presidente agregó al respecto que la desigualdad "nos avergüenza a todos y queremos terminar con eso, y lo vamos a hacer exactamente al día siguiente en que podamos transitar tranquilos sabiendo que el virus se ha ido".



"Mientras tanto, cuidemos nuestra salud porque aquellos que no lo hicieron y privilegiaron la economía tuvieron resultados muy malos, ya que una economía sin consumidores y trabajadores se retrae", agregó.



El jefe de Estado dijo también que "apostar a la enfermedad no es una buena manera de cuidar la economía y, además, es una manera muy poco ética de entender la política".



"La política tiene un contenido ético central y no hay nada menos ético que hacerse el distraído frente a la desigualdad que uno observa, y ese es el objetivo que debemos construir entre todos cuando todo esto pase", expresó el mandatario, acompañado también en La Pampa por los ministros de Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.



Por último, Fernández resaltó que "hay muchas más almas solidarias que miserables en esta pandemia y eso habla muy bien de nuestro pueblo".