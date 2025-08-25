El pasado sábado, San Martín de los Andes fue el epicentro de un evento que elevó la moda patagónica a un nuevo nivel. En un escenario idílico, el exclusivo complejo Rotui Luxury Village, se celebró "Moda en Altura 2025", un encuentro que, bajo la dirección de la visionaria Cecilia Gasparri, se propuso proyectar el diseño regional al mundo, enlazando lujo, naturaleza y sostenibilidad.

La jornada, conducida por la reconocida periodista Lucía Ugarte, ofreció una experiencia inmersiva para los asistentes. El complejo Rotui Luxury Village, con su diseño que equilibra lujo y naturaleza, sirvió como el marco perfecto. Rodeado de bosques y montañas, y con instalaciones de primer nivel como spa y piscina climatizada, el lugar no solo fue un simple escenario, sino un protagonista más de la velada.

La pasarela fue una muestra vibrante del talento de Neuquén Capital, presentando las colecciones de diseñadores y marcas como Luz Arpajou, Montez, Simple, Howl, Cholinas y Los Andes. El broche de oro de la noche lo puso Pucheta Paz, quien cerró el desfile con una colección de alto impacto que fusionó la tradición con la vanguardia, dejando una fuerte impresión en todos los presentes.

Moda en Altura 2025: un desfile que fusionó lujo y naturaleza

Más allá del desfile, el evento se destacó por su cuidada producción y la participación de un equipo multidisciplinario. Drekka Event Planner se encargó de la dirección y producción, mientras que Juliet DJ musicalizó la jornada con un set vibrante. El artista plástico Nico Mendoza aportó su creatividad, y los talentos de Brenda Zabala (peinados) y Celeste Zabala (maquillaje) realzaron la belleza de las modelos.

Colaboraciones clave y apoyo institucional

El éxito de Moda en Altura 2025 fue posible gracias a una red de alianzas estratégicas que incluyó a marcas de renombre y empresas locales. Entre los aliados se encontraron Senderos de Raza, que presentó una propuesta que rescata la tradición gaucha, Patagonia Trending Food, que ofreció un catering innovador, y la bodega Humberto Canale, que acompañó con sus vinos. La noche también contó con la participación de Mamussia, que deleitó con chocolates artesanales, y Gin León Santiago, que presentó el cóctel insignia del evento.

A estos se les suman las marcas "Su Luz"; "Portfolio Investment y Neogroup"; "Micronor" y "Land Express".

Asimismo, recibió un importante respaldo del Ministerio de Turismo de Neuquén y del Municipio de San Martín de los Andes, lo que subraya la visión del evento como un motor cultural, turístico y económico para la región.