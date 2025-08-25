Después de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata recibe a Aldosivi en UNO desde las 19.15 con el objetivo de recuperar terreno y subirse a la cima de la Zona A del Torneo Clausura. El Pincha viene de caer ante Banfield en el Florencio Sola y será local de un Tiburón que irá por la sorpresa para alimentar sus ilusiones de salvarse del descenso. El árbitro será Hernán Mastrángelo y el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium.

El conjunto platense viene de empatar como local ante Cerro Porteño el pasado miércoles, resultado que le otorgó el pase a cuartos de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Eduardo Domínguez llegaron con la ventaja por el agónico triunfo 1-0 de la ida en Paraguay y, sin hacer un gran partido, sacaron boleto a la ronda de los ocho mejores luego de sostener el 0-0 en UNO.

Para el duelo de hoy, el Barba tendrá tres bajas por lesión: el recientemente incorporado Leonardo Suárez padece una sinovitis en la rodilla izquierda y será una baja en el ataque. Por su parte, el lateral Eric Meza, que tiene un desgarro grado 2 en el bíceps femoral derecho y Fabricio Pérez aún se recupera del traumatismo en uno de sus dedos del pie derecho, en el que se comprometieron los ligamentos del mismo.

Del lado visitante, Aldosivi presentará la baja de Gonzalo Mottes, que se desgarró el aductor izquierdo y será reemplazado por Santiago Laquidain. Por otro lado, el entrenador Mariano Charlier esperará hasta último momento a Justo Giani, que tiene una sobrecarga muscular y su presencia en La Plata corre riesgo. Si el ex Newell's no llega, Ayrton Preciado ocuparía su lugar.

Preciado, una alternativa en Aldosivi para esta tarde noche. (Foto: X @clubaldosivi)

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetre; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Laquidain, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Roberto Bochi, Federico Gino, Justo Giani o Ayrton Preciado, Matías García, Tiago Serrago; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Estadio: José Luis Hirschi - UNO.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.