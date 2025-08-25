Fin de semana de terror: incendios intencionales y bomberos al límite en Centenario

Centenario vivió un fin de semana marcado por el fuego y la preocupación, con los Bomberos Voluntarios trabajando sin descanso frente a múltiples focos ígneos, la mayoría provocados de manera intencional.

Bomberos contra el fuego y el viento

Desde el sábado, los voluntarios debieron enfrentar llamas en pastizales, basureros y chacras. El viento, con ráfagas que llegaron a los 85 km/h, hizo casi imposible el trabajo y favoreció la propagación del fuego en distintos puntos de la ciudad.

Vecinos en alerta

En la zona de Calle 5 y en la ex chacra de los militares, las llamas estuvieron a punto de alcanzar viviendas y producciones. Vecinos colaboraron con herramientas rurales, improvisando cortafuegos para frenar el avance.

Humo en la Ruta 7 y un auto incendiado

El domingo por la tarde, el basurero municipal volvió a arder. El humo cubrió la Ruta 7 y generó preocupación entre los automovilistas. Ya entrada la madrugada, un Peugeot 2008 apareció incendiado en Calle Cabal y Bertoldi, con daños totales en el motor y el habitáculo.

Accidente y tensión

En paralelo, una joven de 19 años terminó herida tras ser embestida por un auto en moto y debió ser trasladada al hospital. El cierre del fin de semana dejó un saldo preocupante: fuego en todos lados, vehículos dañados, humo en las rutas y bomberos al límite.