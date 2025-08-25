Delincuentes robaron bombas de agua y dejaron a los chicos sin clases en una escuela primaria y una de educación especial

Ni respeto por los chicos tuvieron los ladrones que atacaron dos escuelas públicas de Sierra Grande. Se llevaron las bombas de agua de la Escuela Primaria N°60 "Mineros Rionegrinos" y de la Escuela de Educación Especial N° 11 "María Virginia Maubecin" y cientos de alumnos sse quedaron sin clases.

El robo fue descubierto por los porteros al comenzar la jornada. En la Escuela 60 el panorama fue desolador: además de llevarse las bombas, los delincuentes destrozaron las instalaciones y hasta cerraron la llave de paso. Como consecuencia, las clases tuvieron que ser suspendidas hasta que se repongan los equipos y se repare el sistema.

En la Especial N°11 la situación fue un poco menos grave gracias a que el tanque tenía reservas, pero también allí se quedaron sin bombas y deberán trabajar contrarreloj para recuperar el servicio. Ambos edificios se encuentran sobre calle Antartida Argentina, pero a un par de cuadras de distancia entre si.

En la Escuela Especial 11, los ladrones tuvieron el gesto de cerrar las llaves de paso luego del robo de las bombas

La indignación en la comunidad es total. Los maestros, los padres y los alumnos saben que esto no es un robo cualquiera: es un ataque directo a la escuela pública y a los chicos que dependen de ella. Es la muestra más clara de una delincuencia sin códigos, capaz de dejar a cientos de estudiantes sin clases por llevarse las bombas de agua.

El contraste golpea aún más porque hace apenas unos días el gobernador Alberto Weretilneck había anunciado la construcción de un nuevo edificio para ampliar la Escuela 60 con los fondos millonarios que llegarán de Vaca Muerta Oil Sur. Se habló de futuro, de escuelas nuevas y de progreso, pero la realidad de hoy es otra: alumnos sin agua y sin clases por culpa de un robo miserable.