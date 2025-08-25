En la localidad mendocina de Godoy Cruz, un hombre de 39 años fue detenido tras agredir físicamente a su ex pareja y escapar en un vehículo, lo que desencadenó una intensa persecución policial que culminó con un choque contra un poste de luz.

La víctima, una mujer de 43 años, solicitó ayuda al 911 luego de sufrir la agresión en la vía pública en un barrio de Godoy Cruz. Al arribar los efectivos de la Comisaría 40, la mujer explicó que el agresor había recuperado la libertad a fines de junio y desde entonces mantenía una conducta de hostigamiento constante.

Minutos después, el hombre regresó al lugar y, sin intimidarse por la presencia policial, lanzó amenazas y gestos intimidatorios tanto hacia la víctima como hacia los agentes. Esto provocó que huyera a bordo de un Ford Escort, dando inicio a una persecución por las calles de la zona.

Derrotero con choque final

Durante la huida, el conductor no atendió las sirenas ni las órdenes de detención. Tras recorrer unos metros, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste en la intersección de las calles Santander y Zaragoza, causando alarma entre los vecinos.

El impacto generó daños materiales significativos en el automóvil y provocó lesiones leves al conductor, quien fue reducido de inmediato por la policía. Se le brindó asistencia sanitaria en el lugar antes de su traslado.

El detenido fue llevado a la Comisaría Sexta del barrio Cano en Mendoza, donde permaneció bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la Oficina Fiscal de turno. En paralelo, la víctima fue acompañada a la Comisaría 27ª para formalizar la denuncia y recibir apoyo psicológico y jurídico, conforme al protocolo vigente para casos de violencia doméstica.

La Justicia inició actuaciones por violencia de género, amenazas y desobediencia a la autoridad. Además, se secuestró el vehículo y se ordenaron peritajes sobre el automóvil y el lugar del siniestro.

Se informó que el hombre enfrentará en las próximas horas una audiencia donde se le imputarán formalmente los delitos vinculados a la violencia de género y la resistencia a la autoridad. La Oficina Fiscal de Godoy Cruz también dispuso el resguardo de pruebas y la toma de declaraciones a testigos, incluyendo a los policías que intervinieron en el operativo.

Para proteger a la víctima, se implementaron restricciones perimetrales y dispositivos de protección, siguiendo la normativa vigente. Las autoridades reiteraron la importancia de mantener activas las líneas de emergencia y recordaron los recursos disponibles para quienes atraviesen situaciones de violencia doméstica.