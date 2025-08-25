Con gran expectativa, se viene la sexta fecha del Prokart: todo lo que tenés que saber

El próximo fin de semana, el Prokart disputará la fecha 6 de su campeonato anula 2025. La Isla Jordán será el escenario donde se promete un gran espectáculo, con un buen número de pilotos y presencia de primera línea.

Luego de 5 fechas en las que se superó ampliamente el parque de los 100 kartings, el gran momento de la categoría permite palpitar dos jornadas en las que el espectáculo estará asegurado.

Sumado a la gran cantidad de pilotos, se destaca la presencia de 2 campeones argentinos, consagrados recientemente como lo son Marcos Albert y Vicente Aguilar; y un subcampeón argentino, él es Juan Ignacio Alessi. Apellidos que, como mínimo, son prometedores de buenas carreras.

La programación es la que se viene desarrollando de principio de año con las clasificaciones y series el día sábado, y las pre finales y finales el domingo. Como cada fin de semana, las divisionales presentes son Promocional, Junior 125, Súper Sudam Senior, Súper Sudam Master, 150 junior, 150 Light y su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK.

En la quinta jornada los ganadores fueron: Manuel Scoli (Light 150), Sebastián Umaña (Light 150 graduados), Sami Mendaña (Pista 150), Juan Pablo Bonoris (Pista 150 graduados), Gonzalo Castillo (Sudam Máster), Máximo Estébanez (125 Junior), Lautaro Reyes (150 Junior), Gael Constanzi (Promocional), Agustín Debe (Varilleros), Mateo Riveiro (Escuela) y Santiago Jara (Sudam Senior).

El costo de la entrada es de $10mil. Abonando ese monto, ingresas los dos días.