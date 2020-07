El presidente destacó a las FFAA y comprometió mejora salarial

El presidente Alberto Fernández destacó este miércoles la tarea de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el coronavirus y anunció una recomposición salarial para el personal militar que, a partir del 1 de octubre próximo, pasarán a percibir todos sus suplementos de forma remunerativa, lo que "pondrá fin a inequidades y desigualdades que se dieron por años".

Así lo señaló Fernández al participar al mediodía del encuentro anual de camaradería, realizado en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, en la ciudad de Buenos Aires, con un formato distinto debido a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, y al que asistió personalmente.

En el marco de su discurso, el mandatario se preguntó por qué algunos sectores -que no identificó- lo están aconsejando sobre cómo gobernar si a "ninguno" le "tocó la odisea de gobernar en la pandemia" por coronavirus.

"Muchas veces cuando escucho consejos -siempre estoy abierto a escucharlos porque creo que todo me fortalece y me permite alcanzar un mejor criterio-, pienso por qué me están dando estos consejos si a ninguno de los que me aconseja le tocó vivir la odisea de gobernar en la pandemia", dijo.

Se trató de la primera vez después de poco más de un mes que el presidente concurrió de manera presencial a un acto fuera de la residencia de Olivos, luego de que el 17 de junio pasado, la Unidad Médica Presidencial le recomendara "continuar desempeñando sus tareas habituales en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal", a raíz del avance de la pandemia de coronavirus.

En su discurso ante los militares y en compañía del titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, Fernández anunció que, "a partir del 1 de octubre, la totalidad de los suplementos no remunerativos que cobra el personal militar pasan a ser cobrados como suplementos remunerativos".

El presidente reconoció que "todos estos años las Fuerzas Armadas no fueron bien tratadas en términos salariales y sus sueldos se integran de una serie de suplementos remunerativos que han desquiciado el funcionamiento" de las fuerzas.

Fernández remarcó que esa distorsión salarial provocó "juicios" y un "gran desorden en el sistema salarial de las fuerzas armadas" y que el anuncio de percibir los suplementos remunerados apunta a "volver a poner las cosas en orden, poner fin a desigualdades" porque eso "no es justo".

Asimismo, el jefe de Estado remarcó que en "todo el Estado hay rémoras de esta naturaleza" y eso conlleva "conflictos enormes" como ocurrió con las "cuentas embargadas del Ministerio de Defensa por juicios de esta naturaleza".

Previamente, el presidente ponderó la actuación de los efectivos de las fuerzas en la lucha contra el coronavirus, en el marco del denominado plan General Manuel Belgrano: "Tuvieron que prepararse para ayudar al pueblo a combatir una pandemia y se ganaron el reconocimiento de todos los argentinos", dijo.

En ese sentido, elogió que los militares "han debido enfrentar algo único en la historia, tener que poner todo el esfuerzo para preservar la vida de los argentinos", y resaltó que "lo han hecho muy bien y todo lo que les pedimos que hicieran lo hicieron".

Al hablar sobre la pandemia, dijo que el coronavirus "lejos está de ser derrotado, todavía contagia y se lleva la vida de muchos argentinos".

En cuanto a la política de defensa, Fernández aseveró que hay que "ponerla en marcha ya que se ha paralizado en todos estos últimos años" y explicitó que en eso "estamos trabajando con el ministro (Rossi) para ver de qué manera a las Fuerzas Armadas las dotamos de lo que hace falta para poder defender la soberanía argentina".

Al respecto, mencionó que Rossi "antes de ser ministro dejó en marcha un fondo para que se apruebe en el Congreso y ese fondo nos va a permitir equipamiento y mejor funcionamiento de las tres fuerzas y confiamos que la economía nos permita rápidamente poder ocuparnos de eso".

En el inicio de su discurso, el jefe de Estado homenajeó a los combatientes de Malvinas y a los tripulantes fallecidos del submarino ARA San Juan.

También recordó la figura del creador de la Bandera nacional, Manuel Belgrano, a quien elogió por su decisión de "independizarse y hacer de esta patria un suelo libre y dejar de ser colonia".

El mandatario estuvo acompañado por los jefes del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Juan Martín Paleo; del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Xavier Isaac; del Ejército general de brigada Agustín Ceja, y de la Armada Argentina, contraalmirante, Julio Guardia.