Liberan a la joven que insultó a policías tras chocar contra una plazoleta

La Justicia de Santiago del Estero liberó este miércoles a la mujer que el 18 de julio protagonizó un escándalo al chocar su auto contra una plazoleta y cuyo video, en el que insulta a los policías que se acercaron al lugar y asegura ser sobrina del gobernador Gerardo Zamora, se volvió viral, informaron fuentes judiciales.

En una audiencia virtual, la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, hizo lugar al pedido de los abogados de Pilar Durán, Diego Díaz y Rogelio Díaz Villalba, ya que la fiscalía, representada por Sebastián Robles, no se opuso al entender que no existían peligros procesales.

"La fiscalía no se opuso, considerando que no había riesgos procesales de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que la doctora Danielsen ha hecho lugar a nuestro pedido y le otorgó la libertad a Pilar Durán", explicó el abogado Díaz.

Sin embargo, la jueza ordenó que durante tres meses Durán deberá pedir autorización para ausentarse de su domicilio, presentarse ante la fiscalía cada vez que se lo pidan, no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes, "ni tampoco cometer delito", explicó su abogado.

Durán fue detenida en la tarde del miércoles 18 de julio luego de chocar su auto contra una plazoleta en la capital provincial.

Según aparece en un video que se volvió viral y fue grabado por uno de los policías que la detuvo, la mujer, de 33 años, parecía estar ebria.

En la filmación aparece insultando y gritando a los efectivos policiales y asegura ser abogada y sobrina del gobernador, pero se demostró que ambas cuestiones eran falsas.

La mujer, quien permaneció detenida once días, fue imputada por resistencia a la autoridad y por circular sin tapabocas obligatorio.

Díaz explicó que la defensa pidió la excarcelación "porque los delitos que se le imputan son excarcelables, el 239 y 205, que tienen previsto una pena mínima".

Asimismo, sostuvo que "no existen peligros procesales porque no hay entorpecimiento de la investigación ni posibilidad de fuga de parte de ella, primero porque estamos en este contexto de pandemia y no se puede circular entre departamentos y mucho menos va a fugarse fuera de la provincia".

A la vez, consideró que "ella tiene arraigo aquí, su negocio, su trabajo y su vida aquí en Santiago del Estero, así que no es beneficioso que ella pueda fugarse".