Murió su mamá por COVID-19, y cavó su tumba porque la funeraria se negó

En la localidad de Ledesma, Jujuy, una de las más afectadas en los últimos días por la pandemia de Coronavirus, un hombre tuvo que cavar la fosa en la que yacería su madre, que murió por la enfermedad, porque la funeraria se negó.

José Domingo Ramírez grabó un mensaje mientras realizaba la fosa, y luego explicó a un medio local: "Tuvimos que cavar la fosa para mi mamá, Paula Pereira".

"Desde el hospital me avisaron que falleció. Me comuniqué con la empresa funeraria que me dijo que había cuotas que se debían. Pagué, pero me dijeron que el que tenía que cavar la fosa éramos nosotros", explicó Ramírez.