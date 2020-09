Spot de Chile puso a la Argentina como el “mal ejemplo”

Frente a la reforma constitucional que tiene prevista el país vecino, un spot publicitario causó revuelo en las redes sociales. El video generó polémica al poner a la Argentina como el “mal ejemplo” y mostrar que Chile siempre estuvo “mejor”.

En un mes y medio (el próximo 25 de octubre), se llevará a cabo un referéndum en el que la ciudadanía definirá si desea una nueva Constitución. Desde la oposición chilena, en contra de dicha medida, lanzaron un video mostrando "por qué no se tiene que realizar esta reforma", poniendo a nuestro país de ejemplo y no del bueno.

En las imágenes se observa a una pareja de chilenos que se toman un taxi en el centro porteño. Inmediatamente que se suben, el chofer reconoce el acento y les dice: “Cómo avanzaron últimamente, está lindo todo por allá”. El muchacho le responde que “después del estallido” las cosas cambiaron (en referencia a la crisis social que cobró relevancia a partir de octubre de 2019, cuando tuvieron lugar masivas protestas en Santiago y en muchas ciudades del país), para reclamar reformas políticas, sociales y económicas.

No debemos retroceder en lo avanzado. Somos un país con mucho por mejorar, sin dudas, pero Chile ha mostrado un crecimiento y estabilidad por años y no tenemos que abandonar ese camino. #QueNoTeLaVendan, este 25 de octubre #Rechazo pic.twitter.com/E1T2Khmxhf — Luciano Cruz-Coke (@lcruzcoke) September 15, 2020

El conductor sigue opinando: “Acá no se entiende bien lo que pasó, eran el mejor país de Latinoamérica, creciendo y creciendo, y de golpe”, mientras que la joven le contesta que . La pasajera le contesta que “sí, eso se veía pero igual hay mucho por mejorar. Como en todos lados”.

Sin mediar en la charla, el taxista les vuelve a remarcar y enumerar la diferencia entre ambos: “Ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros, históricamente. Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron cinco presidentes en una semana, la inflación suya alcanzó el 3 o 4% anual como mucho, mientras que nosotros tuvimos 50% en un año”. Y finaliza contundente: “Cuídense, no vayan a retroceder”.

Al cierre de este corto video de 1:07, una voz en off afirma: “En los últimos 30 años, mientras que en la Argentina la pobreza superaba el 40% y el desempleo llegaba al 50%, en Chile redujimos la pobreza al 8% y el desempleo se estancó por décadas en un dígito. Queda mucho por mejorar. No podemos retroceder todo lo que juntos hemos avanzado”, de este modo invocan al “rechazo” en el plebiscito.