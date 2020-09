Escándalo universitario: cobraban para aprobar materias

Un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), junto a otras dos personas, fue detenido hoy, por orden de la Justicia Federal de esa provincia, acusado por presunta "extorsión reiterada" a estudiantes de la carrera de Odontología para aprobar materias. Además, la decana de esa Facultad fue imputada por no haber denunciado el hecho.



El fiscal federal Maximiliano Hairabedián ordenó la detención del profesor Luis Augusto Olmedo, de 67 años, por el presunto delito de "extorsión reiterada" luego de que varios alumnos y alumnas lo denunciaran por cobrarles para aprobar la materia de Microbiología e Inmunología, que dictaba como docente titular en la Facultad de Odontología de la UNC.



Una fuente judicial manifestó a Télam que la decana de esa Facultad, Mirta Sapadiliero de Lutri, había dispuesto la suspensión del docente el viernes último, no obstante ella fue imputada por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" a raíz de omitir la denuncia de los hechos a pesar de haber recibido reclamos de alumnos y alumnas por el accionar del profesor ahora detenido.



El docente fue detenido esta mañana en su domicilio, en el centro de la ciudad de Córdoba, en tanto otras dos personas también fueron arrestadas en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Hairabedián.



De acuerdo con la instrucción de la causa, Olmedo obligaba a los alumnos a pagar un curso de preparatorio para los exámenes en una academia privada, del cual se sospecha que puede ser el socio principal, y sólo aprobaba a quienes cumplían con esa condición.



El abogado Ricardo Moreno, representante del Centro de Estudiantes, anticipó a Télam que una vez que las partes tengan acceso a la causa, que por ahora permanecen bajo secreto de sumario, va a solicitar la "ampliación del delito de extorsión a la asociación ilícita".



"Los delitos no pasan sólo por las tres personas detenidas sino por varias, y con Olmedo como el organizador. Por lo tanto vamos a plantear que se profundice la investigación", añadió el letrado.