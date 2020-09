Vivía en un motorhome para no contagiar a su familia y se le incendió

"Al empezar la pandemia, le conté a mi hija de 8 años lo que era el coronavirus, que yo iba a atender a esos pacientes y que habría días que no iba a tener ganas de jugar o no iba a poder hacer la comida o sentarme a hacer la tarea porque me iban a llamar del hospital y tendría que ir, pero cuando empezaron a llegar los primeros casos, junto con mi esposo Leo, decidimos que lo mejor era aislarme", sostuvo Rocío López, la jefa de enfermeras del Hospital Saturnino Unzué de la ciudad de 25 de Mayo, en el centro de la provincia de Buenos Aires a Telam. A fines de marzo con la llegada de los primeros casos decidió que el aislamiento era la mejor opción.

Hace unos días, la mujer se despertó sobresaltada, las llamas consumían la alacena del motorhome. Al abrir la puerta, el aire avivó el fuego y consumió todo. Solo quedó la carrocería.

Rocío de 36 años, se transformó en la jefa de Enfermería cuando el 17 de marzo Mirta Vaquella, que hasta entonces ocupaba ese puesto, fue licenciada por pertenecer a grupos de riesgos. Junto a su marido Leo, (que no es personal de salud) llegaron a un acuerdo, ya que lo principal era la prevención de la familia, y el motorhome le permitía aislarse. "Tengo dos hijos, una nena de 8 años y un nene de 2 años y 8 meses que tiene un tratamiento preventivo de dos inhalaciones por día, así que ante eso no lo dudamos", afirmó.

El motorhome que les regaló su suegra se había convertido, entonces en la mejor opción para realizar el aislamiento.

Desde que se recibió de licenciada en Enfermería organiza los grupos de trabajo y prepara a los enfermeros en el uso del Equipamiento de Protección Personal (EPP). La enfermera le consultó a los enfermeros quiénes estaban dispuestos a trabajar con Covid-19, quien vivía solo o si podían adoptar medidas de aislamiento, ya que tras estar en contacto con pacientes, pudieran dormir solos, separados de la familia.

A raíz del incendio las muestras de solidaridad no tardaron en llegar, y hasta un departamento le ofrecieron. Ahora, vive en una casa con dos habitaciones.

"Me gustaría que la gente tomara conciencia, hay que usar barbijo, que el barbijo debajo de la nariz no sirve, si sos grupo de riesgo, aislate. Muchos creen que a mi no me va a pasar y se relajan y tienen que pensar que hay personal de salud que se está muriendo.Si no te cuidás, no me estás cuidando a mi, que me arriesgo todos los días".