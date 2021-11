Indignación popular por el asesinato del niño

Continúa la conmoción en La Pampa tras la muerte de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que, según indican las primeras investigaciones, fue asesinado por su madre y la pareja. En la tarde del domingo vecinos conmocionados en diferentes puntos de la provincia realizaron una marcha en pedido de justicia, que en la capital pampeana terminó con fuertes disturbios.

Los manifestantes comenzaron la marcha cerca de las 18 en la plaza céntrica de Santa Rosa y se dirigieron hacia la Comisaría Sexta de la Policía de la Pampa, ubicada entre las calles Unaune y Piquillín, donde la madre del niño se encuentra detenida.

Allí, habiendo pasado una hora del inicio de la manifestación y tras arribar a la Comisaría, comenzaron los disturbios. Algunos manifestantes se acercaron a la zona donde se encuentran las celdas y lograron romper un vidrio. Esto, según testigos, generó problemas también entre los mismos manifestantes que no estaban de acuerdo con esas acciones violentas.

Pero la violencia continuó y al llegar un móvil policial, fue apedraro y prendido fuego, al igual que otro vehículo. Además, el frente de la comisaría fue pintado con aerosol con palabras como "asesina", "policía corrupta" y "gobierno protector de asesina".

En tanto, en General Pico, localidad en donde vive la familia paterna del nene, también marcharon pero con un clima de mayor tristeza y conmoción. Allí protestaron el padre de Lucio, sus abuelos y Maximiliano Dupuy, tío del nene quien tuvo a su cargo un año y medio a Lucio. "La Justicia no se hizo. Lo tuve (a Lucio) un año y medio a cargo. Y cuando lo vino a buscar nadie hizo nada. Le dieron la razón", sostuvo Maximiliano, en referencia a la disputa por la tenencia.

"Niñez apoyó cada cosa que hizo (la madre). Nunca comprobó nada. La ley la apoyó y hay dos mujeres que son culpables. Pero hay toda una ley que las apoyó", continuó. "No pudimos hacer nada. Ante cada reclamo, no podíamos hacer nada. Nosotros no pudimos movernos, porque la Justicia la amparaba", aseguró consternado.

Por su parte, el padre, quien según aseguraban los familiares "apenas podía hablar", dijo que "es un momento muy duro para nosotros". "Esto nos da fuerza. El alma rota nos va a quedar por el resto de nuestros días", expresó, sentado en una silla.

"Pedimos que paguen los que tengan que pagar. Las mujeres que lo hicieron. Y todos los que no se hicieron cargo que den la cara. Los fuimos a buscar, pero no nos atendieron", exclamó.

El país y las redes sociales continúan consternadas luego de que el viernes por la noche, el niño Lucio Dupuy, de cinco años de edad, perdiera la vida a causa de supuestos golpes que le habrían propinado su madre, Magdalena Espósito Valenti (24 años), y la pareja, Abigail Páez (27).