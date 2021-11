Crimen en La Pampa: "Perdoname hijo, no llegué a tiempo"

El padre de Lucio, el niño de cinco años asesinado a golpes y por cuyo crimen está detenida su madre y la pareja, le pidió perdón a su hijo "por no poder hacer nada" para evitar lo sucedido y aseguró que las dos acusadas mantenían al nene "preso" de su "infancia e inocencia".

"Perdóname hijo no llegue a tiempo. Ay hijito como me duele el alma. Mi rusito mi gringo te amo tanto ya no puedo seguir más mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo. Te amo Perdóname por no poder hacer nada", escribió Christian Dupuy, papá de Lucio, en una publicación realizada en su perfil de la red social Facebook.

"Me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia".

"Ahora comprendo cuando hacíamos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz", continuó.

Lucio Abel Dupuy murió el viernes por la noche, luego de ser trasladado a la Unidad Regional I por las dos mujeres cuando estaba teniendo convulsiones. Allí le realizaron maniobras de reanimación y luego fue trasladado al Hospital Evita, donde se constató su fallecimiento.

Según dijeron fuentes del caso a medios de Santa Rosa, se comprobó que murió por “múltiples golpes” y, además, se constató que tenía mordeduras y quemaduras de cigarrillo. Su madre Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y la pareja de su mamá, Abigail Páez, de 27, permanecen detenidas.