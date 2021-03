Dictaminan violencia obstétrica en caso de beba fallecida

La Justicia determinó este miércoles oficialmente que una mujer sufrió violencia obstétrica y por lo tanto fue víctima, y certificó que aún no ha logrado superar el trauma de lo ocurrido el 31 de abril de 2016. Así lo determinó el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4° nominación de la Ciudad cordobesa, al señalar que la mujer sufrió violencia obstétrica, física y psicológica en la Clínica del Sol. La beba falleció durante el proceso de parto.

“Se encontró con un desenlace no asumido emocional ni racionalmente, por no haber sido acompañada en su singularidad”, detalla el fallo del tribunal sosteniendo que la denunciante "ni siquiera supo qué profesional la asistió".

Asimismo, los jueces sentenciaron que la joven identificada como D.F.P., “transitó en la clínica un proceso de parto en las antípodas del parto humanizado, se le proporcionó un parto deshumanizado y deshumanizante”. Mariana Wallace, la jueza, condenó rotundamente el comportamiento de la clínica luego de confirmado el deceso, ya que "no fueron claros con la entrega de la documentación ni con los datos de la beba fallecida".

La mujer estaba cursando su sexto mes de embarazo cuando se dirigió a la Clínica del Sol a la 1 de la madrugada porque sentía dolores. Allí avisó que la beba se movía, pero que había notado “una mancha marroncita”. El relato de la denunciante fue estremecedor y fundamental: "A las 7:30 sintió que la bebe nacía, pero nunca la llevaron a la sala de parto. Le dijeron que hiciera fuerza y la ‘tuviera ahí’”, consta en el fallo judicial.

“Una doctora le había hecho tacto y le dijo que ‘la bebé tenía que nacer porque estaba muerta’. No acepte esa versión porque todo el tiempo sentía que mi hija se movía dentro mío. Me cansé de avisarles que estaba naciendo y no hicieron nada. Avisé que nació y vinieron recién a los 10 minutos. La llevaron para limpiarla y me la trajeron muerta. Me dijeron que la placenta estaba desprendida, pero yo vi que cuando nació la placenta estaba entera”, relató en diálogo con El Noticiero El Doce.

Hace casi cinco años después aún no sabe cuál fue el motivo por el cual falleció la niña: “Me sentí abandonada en la clínica, no le hicieron los primeros auxilios de vida a mi hija. Era mi primer embarazo y nunca me ayudaron siendo que era una mamá primeriza, no sabía ni qué eran las contracciones. Estaba tirada en una cama sola teniéndola”.