Se pagarán $5.000 a jubilados y pensionados

El Gobierno anunció esta tarde un bono de $5.000 para jubilados y pensionados con la idea de compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Así lo anunció Alberto Fernández durante un acto en la localidad de Lomas de Zamora, que se realizó a partir de las 17, junto al gobernador Axel Kicillof, las titulares de ANSES, Fernanda Raverta; la de PAMI, Luana Volnovich y el intendente local, Martín Insaurralde.

Raverta, anunció que el Gobierno pagará el bono de $5.000 en agosto a los jubilados y jubiladas que cobren hasta $46.130, el equivalente a dos haberes mínimos ($23.065).



Por su parte, el Jefe de Estado aseguró que al Gobierno nacional le "preocupa mucho la situación de los jubilados" y no quiere que sean "la variable de ajuste" ante el incremento de precios, al anunciar un bono de 5.000 pesos a cobrar en agosto.

La jubilación mínima en julio pasó a ser de $23.064. En las semanas anteriores, varios funcionarios habían señalado que el objetivo del Gobierno es que las jubilaciones le ganen a la inflación.

“Nosotros no tenemos problema en que las pautas salariales estén por encima de la inflación y tengan una recuperación real”, había remarcado el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, quien aseguró que en 2021 los salarios y los haberes jubilatorios le van a ganar a los precios.

El bono que se anunció esta tarde no es el primero de 2021. En abril y mayo de este año se otorgaron dos bonos de $1.500 cada uno. En este caso, fue para los que cobraron haberes de hasta $30.856. En marzo, cuando se aplicó por primera vez la nueva Ley de Movilidad, el aumento fue del 8,07% contra 11,33% que había sido la inflación entre octubre y diciembre de 2020.

El presidente habló también de las vacunas

“Después de septiembre, cuando terminemos con la vacunación de todos, preparémonos para disfrutar de una linda primavera y un lindo verano en Argentina”.

“Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud, y elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad, que no me arrepiento de haber elegido eso. Voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor y con más salud, que viva más tiempo y que viva bien”, manifestó. Según su testimonio, “a ningún argentino que se contagió le faltó la atención médica que se merecía”.