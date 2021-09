Condenan a ex secretaria de Ambiente de Nación

La ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, durante los años 2.006 al 2.008, fue condenada a tres años de prisión en suspenso y a devolver casi 7 millones de pesos, al ser condenada por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, por haber utilizado fondos del organismo para gastos personales y de familiares.

Picolotti que vive en Estados Unidos desde el 2015, fue inhabilitada de por vida para volver a ejercer cargos públicos en la República Argentina. Actualmente trabaja para una asociación civil de medio ambiente, como abogada en el país del norte.

El fiscal federal Diego Luciani había pedido que fuera condenada a tres años y nueve meses de prisión y a devolver casi siete millones de pesos por el perjuicio al Estado nacional. Por su parte, el abogado de la ex funcionaria, Felipe Trucco, había reclamado la absolución.

“Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente: que yo no cometí delito alguno”, había dicho Picolotti ante el Tribunal Oral Federal 6 antes de conocerse la sentencia.

La audiencia, se realizó de manera virtual por la pandemia del coronavirus, y apenas conocida la decisión de la Justicia, el fiscal Guillermo Marijuan se mostró “muy contento de la condena a Picolotti, por todo el trabajo que realizó mi equipo de la Fiscalía Federal N° 9″.

“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo Luciani en su alegato.

Entre los gastos, el fiscal detalló comidas en parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia, alimento balanceado para perros, carga de combustible, lavado de auto, servicio de lavado de ropa, compra de piedras aromatizadas, sahumerios.

La Fiscalía sostuvo que el monto actualizado de esos gastos es de 6.941.170,25 de pesos que pidió que los devuelva como parte de la condena.

En el año 2007, el actual presidente Alberto Fernández, en conferencia de prensa con una pantalla gigante de fondo donde se leía la frase: “La Verdad de los Hechos” calificó de “falsa” a la denuncia que originó el tema y aseguró que se trató de una “operación política”. Luego, en 2014, Fernández sostuvo que la ex funcionaria debía dar las explicaciones necesarias y que la imputación por la que fue procesada era por un tema que él desconocía.

Por su parte, la ex funcionaria ahora condenada, había argumentado “niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación. Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”.