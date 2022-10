Interna en JxC: ahora Morales desafió a Macri

Después de las duras declaraciones del diputado nacional Facundo Manes contra el expresidente, Mauricio Macri, en las que lo acusó de hacer “populismo institucional”, ahora otro referente radical apuntó contra el líder del PRO. Se trata del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que lo desafió a competir en una interna por la candidatura a presidente de Juntos por el Cambio.

"A mí me gustaría que Macri sea candidato, así le gano bien. Me gustaría, porque le voy a ganar, le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato”, lo retó el gobernador jujeño y actual presidente de la Unión Cívica Radical.

No obstante, Morales aclaró que no tiene la intención de “jubilar a Macri” y consideró que “tiene todo el derecho de ser candidato, de pensar y pretender su segundo tiempo”. De todas formas sostuvo que, en medio de la danza de nombres y candidaturas dentro de la oposición, una eventual candidatura del expresidente no “sería conveniente para el país”.

En esa línea, indicó que el líder del PRO “debe tener un rol más de aconsejar, por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar” y agregó que “ya pasó el tiempo y tiene que dejarles espacio a otros referentes del PRO, de la UCR, y de otros partidos”.

Morales también manifestó que no se ha comunicado con Facundo Manes, el otro aspirante a la presidencia por el radicalismo, tras sus polémicas declaraciones contra Macri. “Cuando baje un poco la espuma lo voy a hacer. Tal vez está molesto por la expresión del Comité Nacional y lo entiendo, pero me parece que hay excesos que los teníamos que ordenar”, precisó.

Por último, durante la entrevista con Infobae, el gobernador de la provincia del norte expresó que ve "un radicalismo más fortalecido" , que ya "no va a tener nunca más un rol secundario, no va a ser furgón de cola, ni va a tener un rol secundario en Juntos por el Cambio".