Alerta dólar blue: sube a $205 y se desploman las acciones

La cotización del dólar “blue” o informal cerró este lunes a $205,50, tras haber tocado un piso de $195 al promediar la semana pasada, dando fin al denominado "veranito cambiario". Además, La cotización del dólar oficial cerró este lunes a $119,78, con una suba de nueve centavos en relación al viernes; mientras los dólares bursátiles, contado con liquidación y MEP, operan con tendencia dispar.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 45 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $114,68. Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento, contemplado en el impuesto país, marcó un promedio de $155,71 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $197,64.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de 40 millones de dólares. En tanto, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 249 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 29 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 293 millones.

El arranque de la semana también es malo para las acciones argentinas. A nivel local el Merval pierde 3%, con caídas de hasta 6% para YPF.​ En cuando a los bonos siguen la tendencia bajista de los últimos días y pierden en torno a 1%, con el riesgo país clavado en 1736 puntos básicos.

El malestar también se hace sentir en las ADR que cotizan en Wall Street. ​Casi todo el panel está en rojo con pérdidas de 7,6% para Ternium e YPF y de 7,2% para Telecom. Las únicas dos compañías que salvan la ropa por ahora son Mercado Libre, con un alza del 3,6%, y Despegar con una suba de 0,9%.

Además, los precios de las acciones bajaban este lunes al inicio de transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, continuando un descenso que dejó al índice S&P 500 en terreno negativo tres semanas seguidas.