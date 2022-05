Buscan agregar un día más al fin de semana en Argentina

Mientras que en países como Bélgica e Islandia ya se está implementando una reforma laboral que reduzca la jornada laboral, en Argentina, está lejos aún de ese debate. Sin embargo, este jueves, el sindicalista y secretario de salud laboral de la CTA propuso que se trabajen cuatro días y se descansen tres.

En diálogo con AM 750, el secretario general de Metrodelegados sostuvo que es necesario llevar la jornada laboral a 30 horas, distribuidas en cuatro días por semana.

"Se necesita una sociedad más justa, que empieza por distribuir su trabajo existente. Para eso hay que reducir la jornada".

En este sentido, dijo que "en Argentina hay muchísimos compatriotas que no tienen trabajo, además los avances tecnológicos han acelerado la forma de producir mercancía y servicios". "Si este no es el momento de discutir la reducción de la jornada laboral no se cuándo será", aclaró.

Pianelli sostuvo que esta reforma laboral generaría nuevos puestos de trabajo. "Si no distribuimos las horas de trabajo generas una sociedad de incluidos y una sociedad de excluidos", dijo y agregó que reducir la jornada mejoraría la calidad de vida de los trabajadores, bajaría los niveles de polución y de transporte y potenciaría la recreación y a los sectores de turismo.