ATE ocupó la municipalidad de Valcheta

Desde la noche del martes está ocupada la municipalidad de Valcheta. La Asociación Trabajadores del Estado definió permanecer toda la noche, tras la negativa de la secretaria de gobierno municipal de reunirse y resolver el conflicto desatado tras la remoción sin justificación de trabajadores del área de recolección de residuos.

En este momento la comuna está sin funcionamiento ya que los 70 empleados municipales se retiraron al no haber respuestas del ejecutivo que no se presentó. Fernanda Paz, la delegada de ATE en Valcheta señaló que “teníamos una reunión pactada con la secretaria de gobierno para hablar de esta medida arbitraria ya que hay un estatuto y no pueden hacer ese movimiento sin razón. Sin embargo, cuando nos vio junto a tres compañeros y los trabajadores se negó a recibirnos alegando que no tenía nada que hablar con nosotros”.

Agregó que “tratamos de explicarle que traíamos una propuesta incluso mejor que la que ellos estaban desplegando sobre los trabajadores, pero no dio lugar al dialogo y se retiró. Más tarde llegó la secretaria de la intendenta para decir que no nos iban a recibir, algo inadmisible. Fue un absoluto destrato, además de una falta completa de voluntad para resolver el conflicto”.

Hasta el momento, el sindicato no ha obtenido respuestas de la intendenta Yamila Direne, solo la información de que los trabajadores seguirían desplazados de sus puestos y que en su lugar se contrataría a nuevos trabajadores.