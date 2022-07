Cristina llamó a “un gran acuerdo” para recuperar el poder adquisitivo

En el acto en homenaje al expresidente Juan Domingo Perón por el 48° aniversario de su fallecimiento, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió por “un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas” para recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Mientras la expresidenta realizaba su discurso, el ahora exministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su renuncia.

En el encuentro desarrollado en la localidad bonaerense de Ensenada, Fernández aseguró que “es hora convocar al resto de la sociedad” porque el sistema actual “no va más”. La exmandataria recordó a Perón y pidió “ver lo que él hizo” para “tratar de acercar el bochín” y “realizar una gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para la recuperación salarial”.

Mientras transcurría el acto en homenaje al expresidente, se conoció la carta de renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía. El exministro era uno de los grandes apuntados por la vicepresidenta en la interna del gobierno. Con cada vez menos apoyo dentro la coalición oficialista y una inflación en aumento, Guzmán presentó su renuncia tras 935 días en el cargo.

En ese marco, Cristina Fernández se refirió al encuentro que mantuvo esta semana con el economista de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, y aclaró que “no piensa como yo, ni yo como él, pero me gusta escuchar a todos”. “Tenemos que empezar a discutir en serio los problemas de la economía, sino no hay posibilidad de un gran acuerdo", reiteró la expresidenta. "Creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico", planteó.

“Se convirtió en un deporte nacional hacerme decir cosas que no había dicho”, expresó la vicepresidente, en referencia a sus dichos sobre la administración de los planes sociales y las organizaciones barriales la semana pasada. No obstante, afirmó que “el Estado debe recuperar la potestad de administrar las políticas sociales”.