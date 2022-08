Dos argentinos ya completaron el álbum del mundial

Este año, la locura y fanatismo que se vive por el famoso álbum de la Copa del Mundo escaló a límites impensados. Entre tantas historias que comenzaron a circular por las redes con relación al álbum que se lanzó hace sólo ocho días, destaca la de Francisco Dipietro y Cristhian Lorenzo.

Francisco de 20 años, que fue el primer argentino en completarlo, lo hizo con un curioso método. "Yo curso en la UADE y me armé Instagram para hacer un ‘Tinder de figuritas’, mis compañeros de la facultad, me mandaban lo que tenía, yo agarraba las que necesitaba yo y las que no me servían las subía a la página. Fue como un beneficio para todos", expresó.

El estudiante de Administración de Empresas y Finanzas y necesitó de 110 sobres para llenarlo, es decir, unos $16.500, ya que cada uno de ellos vale alrededor de $150.

Por su parte, Cristhian, se convirtió en el primer sanjuanino en llenarlo y explicó que formaron un gripo de 200 personas que intercambiaban figuritas en esa provincia. “Nos juntamos en el Patio Alvear todos los domingos de 11 a 13 horas y en la Feria de las Pulgas de 17 a 20 horas”, indicó.

El sanjuanino Cristhian Lorenzo, con su álbum lleno.

Además, Cristhian comentó que tuvo un gasto aproximado de unos 30 mil pesos para completar el álbum. Y, en cuanto a la organización del grupo de coleccionistas dijo que las reglas son: no vender figuritas, sólo intercambiar y el cambio es por las que son iguales, como doradas por doradas.