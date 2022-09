Día clave para Massa: se reúne con Georgieva y con funcionarios del Tesoro

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reúne este lunes en Washington con la titular del Fondo del Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con la expectativa de coronar el resultado del trabajo que llevaron adelante los equipos técnicos, con un documento oficial del organismo que luego será debatido en el directorio para un próximo desembolso de US$ 4.100 millones para la Argentina.



En base a la agenda prevista, Massa tiene previsto encontrarse con Georgieva a las 13.30 en la sede del FMI, donde mantendrán una charla a solas en lo que constituirá la primera reunión formal como ministro de Economía.



La delegación que acompañará a Massa está integrada por el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, quien estuvo sentada con la Directora Gerente del organismo hace poco más de un mes, cuando estuvo al frente del Palacio de Hacienda.



En horas de la mañana, a las 10 de Washington (las 11 en Argentina), Massa mantendrá una reunión con David Lipton, la mano derecha de Janet Yellen en el Tesoro de Estados Unidos, el principal accionista del FMI. Con Lipton, Massa buscará avanzar en un mayor intercambio de información de cuentas de argentinos no declaradas en Estados Unidos.



Massa, quien se mantuvo en contacto permanente con el presidente Alberto Fernández en lo que va de su estadía en la capital estadounidense, vino aquí con el mensaje de ratificar el acuerdo con el FMI y en particular la decisión del Gobierno de cumplir con la meta de bajar el déficit al 2,5% del PBI.



"El programa tiene objetivos y tenemos que trabajar para cumplirlos, y es parte de los compromisos que la Argentina asumió como país; y de alguna manera nos ponen en la obligación de asumirlos como responsabilidad de Gobierno", dijo Massa durante la víspera durante un encuentro con periodistas. Noticias Relacionadas Massa en Houston: habrá una ley para el horizonte de Vaca Muerta

Reuniones claves de Sergio Massa para Vaca Muerta



En lo que respecta al trabajo previo a la reunión con Georgieva, "la semana fue buena con el FMI", resumió Massa sobre la labor técnica desarrollada en Washington por "todas las áreas de Ministerio de Economía con otras del Fondo para cerrar la revisión del segundo trimestre y construir el documento de prospectiva de la economía hacia adelante".



El documento -que se denomina "staff agreement"- contendrá las visión de ambas partes y la eventual recomendación del equipo técnico del organismo al Directorio para que apruebe el desembolso previsto para el país. Contendrá de manera implícita los números del Presupuesto 2023, que será presentado por el Ministerio de Economía ante el Congreso el jueves 15 de septiembre.

Fuente: Télam