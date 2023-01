Trebucq destruyó al feminismo por el caso Lucio Dupuy

El periodista Esteban Trebucq, se quebró al aire, al hablar del caso Lucio Dupuy. Destruyó al feminismo y autoridades del Gobierno, que lo encubren. "Que alguien pida perdón", dijo en relación al niño que murió en manos de su madre y su pareja.

El conductor de A24 es uno de los periodistas que habló del asesinato de Lucio, desde el momento en el que trascendió la información, en el años 2021. Y, en la jornada del martes, en su programa "La Cruel Verdad"; arremetió contra el colectivo feminista. Afirmó que el asesinato del niño "está invisibilizado por un montón de gente, porque es un tema incómodo". "A algunos sectores fanatizados, radicalizados, que defienden cuestiones ideológicas y no prácticas, les molesta que dos mujeres sean condenadas", lanzó.

Agregó que "no hay ningún organismo abrazando a Ramón Dupuy, ni a su papá", como así "tampoco hay un organismo del Estado ayudándolos". "Absolutamente ninguno los ayuda... Hay tantas ONG y, ¿ninguna está a favor de Ramón Dupuy?", continuó y preguntó, firmemente: "¿Por qué no reciben ayuda? ¿Porque son hombres? ¿Porque Lucio era hombre? ¿Porque lo mataron dos mujeres?".

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, estuvo en el ciclo. En medio de las declaraciones y el pedido de justicia, Trebucq se refirió a la decisión (previa a la muerte) de la jueza, Ana Clara Pérez Ballester; quien devolvió la custodia a la mamá del pequeño, Magdalena Espósito Valiente, quien convivía con su pareja, Abigail Páez.

Asimismo, habló de funcionarios y organismos públicos, por no hacer nada en relación al caso. Es de público conocimiento que Lucio Dupuy era violentado en diferentes oportunidades. En ese contexto, el periodista aseguró que "no solo no hicieron nada, en su momento, para evitar la tragedia; sino que - al día de hoy - tampoco se solidarizaron con la familia Dupuy".