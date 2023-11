Cristina Kirchner proclamó a Milei presidente en la Asamblea Legislativa

Finalmente se llevó acabo la –breve– Asamblea Legislativa en la que se proclamó de manera oficial a Javier Milei y a Victoria Villarruel como presidente y vicepresidenta electos tras su victoria en el balotaje a la fórmula compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi.

Cristina Fernández de Kirchner, titular del Senado, fue la responsable de realizar la apertura con la sumatoria de los resultados oficiales del escrutinio del 19 de noviembre pasado: "En consecuencia, queda proclamado presidente de la República Argentina para el período del 10 de diciembre 2023 al 10 de diciembre de 2027 el ciudadano Javier Gerardo Milei y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo período la señora ciudadana Victoria Villarruel. Se realizarán las comunicaciones pertinentes", dijo CFK.

Es que ayer la Justicia Nacional Electoral publicó los resultados del escrutinio definitivo del balotaje, en el que se conoció que votó el 76,32% del padrón, mientras que el recuento totalizó las siguientes cifras: Milei, 14.554.560 votos (55,65%); Massa 11.598.720 votos (44,35%). La totalidad de los datos implica un crecimiento del candidato perdedor en un 0,31%, mientras que el presidente electo registró un descenso de 0,3% de los votos.



Selfies, abrazos y risas en el Congreso



Milei fue uno de los primeros en llegar al recinto y, de evidente buen humor, charló, se abrazó y fotografió con varios diputados y senadores. Algunos, como José Luis Espert, no los veía hace tiempo, cuando éste abandonó el barco de La Libertad Avanza. A pesar de la camaradería, no trascendió que lo hayan llamado para que forme parte del gobierno que asumirá en 11 días.

Foto: (REUTERS/Agustin Marcarian)

Además, el presidente electo conversó también en la previa con el senador Maurice Closs (Misiones) y los diputados bonaerenses Pablo Torello y Hernán Lombardi. También apareció uno de los hombres que ¿pica? en punta para presidir la Cámara de Diputados: Cristian Ritondo se acercó a saludar a Milei con quien también tuvo una breve conversación, en medio de rumores que indican que desde LLA no lo quieren a él ni a Randazzo ni a Pichetto para dicho rol.

Ritondo dijo días atrás: “Me encuentro con todo el respaldo de Mauricio Macri”, en relación a la presidencia de la Cámara.

Por su parte, Victoria Villarruel también estuvo sonriente, interactiva y disfrutando de una jornada histórica y hasta quizás impensada no tanto tiempo atrás. No obstante, varios de los lectores de gestos e interacciones en el recinto, identificaron que la diputada Carolina Píparo fue la única de LLA que no se acercó a charlar o a fotografiarse con Milei y se quedó sentada en su banca: el arrepentimiento del libertario y de su equipo al nombrarla titular de la ANSES habría congelado el vínculo entre ambos.