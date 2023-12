Bahía Blanca: Identificaron a 8 víctimas fatales del temporal

Hasta ahora ocho de los 13 fallecidos, como consecuencia del colapso y la caída del techo de un club en Bahía Blanca durante un temporal con fuertes vientos y lluvia, fueron identificados, según informaron fuentes de la municipalidad de esa ciudad del sur de Buenos Aires.

Se trata de Juliana Barquero, Rubén Baldi (menor de edad), Benicio Baldi, Adriana María Contento, Norma Gladis Nieto, María Laura Rodríguez, Federico Duo y Diego Carrasco.

Todos ellos se encontraban participando de un evento deportivo de patín cuando el techo del Club Bahiense del Norte colapsó y cayó.

Respecto a las 14 personas heridas, las fuentes informaron que "algunas de ellas se encuentran internadas en el Hospital Municipal, Hospital Penna y en el Hospital Privado del Sur".

El parte médico, según la última actualización, indicó que hubo "13 personas fallecidas y 14 internados de gravedad: ocho de ellos en el Hospital Municipal, cuatro en el Hospìtal Penna y dos en el Hospital Privado del Sur".

Por otra parte, la comuna bahiense precisó que habilitó como centros de evacuación las instalaciones del Club Olimpo y el Dow Center, registrando hasta el momento 89 personas alojadas en ambos lugares.

SIN PRECEDENTES

El temporal comenzó alrededor de las 19 y reportó entre los daños la voladura de techos; caída de ramas, postes y cables; calles anegadas y la mayor parte de la ciudad sin energía eléctrica son algunas de los efectos que la intensa tormenta deja a su paso.

Un inusual viento, que alcanzó ráfagas de hasta 152 kilómetros por hora, en medio de la tormenta que cayó la tarde de este sábado sobre la ciudad causó serios destrozos en el Club Comercial de White, afectando canchas, el área de quinchos y la cocina.

"Me contaron que vieron una especie de manga, como un tornado, porque no se explica el desastre, esto no es un simple viento, levantar los techos así completos es muy raro", explicó Pablo Reynafe, presidente del Club.

Los vientos arrancaron por completo el techo de los quinchos, también derribaron un paredón, voltearon arquerías y causaron daños en las redes que rodean las canchas.

"Fue en un ratito. Nosotros nos refugiamos a la vuelta del club y cuando volvimos estaba destrozado", señaló Reynafe.