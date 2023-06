El kiosquero que puso precios del año 2012

La insólita decisión de un kiosquero del barrio porteño de Almagro fue bajar los precios de las golosinas a aquellos que existían en el año 2012. Su idea, que generó todo tipo de comentarios en la jornada de este viernes, nació como festejo por el cumpleaños número 11 de su local.

Claudio Páez, el dueño del local, decidió poner 11 productos en la lista con súper ofertas: chupetines a $ 2, pastillas a $ 2, alfajor triple a $ 3, alfajor simple a $ 2, budines a $ 4 y superpanchos a $ 20, son algunos de los mismos. Además, según medios nacionales, no es la primera vez que lo hace: para el décimo aniversario del local organizó la misma promoción y el éxito fue tal que decidió repetirlo este año.

El kiosquero, expresó al respecto que dentro de la celebración y los grandísimos descuentos, el único pedido hacia los clientes es no llevar más de cinco productos. “No vengas con billetes de mil, ni de dos mil. Vení con uno de $ 20 y te va a alcanzar”, dijo Claudio, quien al ser consultado sobre los motivos de su decisión; contó que "no solamente es para celebrar otro año del local". "Este país tiene cada vez más inflación y si mi local sigue existiendo es, entre diferentes motivos, gracias a quienes vienen a comprar. Bajar los precios me pareció una linda manera de agradecimiento", concluyó.