Larreta a Bullrich: ”Voy a poner todo lo que tengo para que seas presidente”

Horacio Rodríguez Larreta aseguró hoy que “la mejor respuesta a los problemas de los argentinos se llama Juntos por el Cambio” y adelantó que en los 60 días que restan para las elecciones presidenciales el espacio opositor reforzará esa identidad. “Vamos a estar más Juntos y más por el Cambio que nunca, con un programa de desarrollo que ponga en el centro al trabajo, la educación y la seguridad, que apueste al federalismo y nos vuelva a insertar en el mundo”, afirmó en el encuentro del Consejo de las Américas, organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).



El Jefe de Gobierno reafirmó su apoyo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, que estaba frente a él en la primera fila de invitados, junto a Luis Petri, candidato a vicepresidente. “Voy a poner todo lo que tengo para que seas presidente, Patricia, y para que Juntos por el Cambio vuelva a ser Gobierno nacional. Todo lo que hice en la Ciudad, la experiencia que junté a lo largo de todos estos años, mis creencias, los equipos que trabajan con nosotros, todos están a disposición para que juntos ganemos la elección. Y lo voy a hacer siguiendo los valores que me guiaron siempre”, señaló ante la mirada de la ex ministra de Seguridad.



Tras la finalización de su presentación, Rodríguez Larreta se acercó a saludar a Bullrich, Petri, Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA, y Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC.



Como parte de su mensaje de unidad, Rodríguez Larreta agregó: “Dentro de Juntos por el Cambio voy a seguir sosteniendo la necesidad de construir una amplia mayoría en base al consenso que nos permita transformar profunda, rápido y para siempre. Y voy a ayudar a construir esas mayorías. Porque mis convicciones no cambian por la coyuntura ni por el resultado de una elección. Yo siempre voy a trabajar, trabajar y trabajar para sacar este país adelante y devolverle la esperanza a todos los argentinos”.



También se refirió a los desafíos futuros: “Nuestro país necesita un shock de confianza internacional que nos ayude a aprovechar el contexto global. No podemos tener otro gobierno que, como el kirchnerismo, maneje la política exterior por ideología y simpatías del presidente de turno. No podemos desconocer a nuestros principales socios comerciales. Necesitamos atraer inversiones para generar trabajo y abrir mercados para vender ese trabajo al mundo. Por eso hay que trabajar para mejorar el Mercosur, poner en vigencia los acuerdos con la UE y EFTA, acelerar el ingreso a la OCDE y profundizar nuestros acuerdos con EE.UU”.



Previamente, Rodríguez Larreta repasó las transformaciones realizadas durante los 16 años de trabajo en la Ciudad, ocho de ellos como Jefe de Gobierno. Explicó que su gestión tuvo dos prioridades. “La primera, fue profundizar las bases que necesitamos los argentinos: la educación pública, el trabajo y la seguridad”, aseguró.



Luego detalló los logros alcanzados en cada uno de esos temas. “En educación, los resultados son contundentes. Somos el único distrito que garantiza hace tres años consecutivos más de 190 días de clase, todos con jornada extendida. Todos los chicos tienen inglés desde primer grado hasta quinto año. Y ya tenemos las primeras 19 escuelas públicas bilingües. Además, ganamos una batalla cultural importantísima, que fue la de las prácticas educativas en ámbitos laborales: 25 mil chicos ya tuvieron una práctica que los vinculó con el mundo del trabajo”, destacó.



Sobre el trabajo, señaló: “Mejoramos las condiciones que necesita el sector privado para invertir, reduciendo la carga del Estado. Bajamos las alícuotas a los sectores claves para el trabajo en la Ciudad, como la industria manufacturera y la construcción. Digitalizamos casi el 80% de nuestros trámites y eliminamos o llevamos a costo 0 más de 100 tasas impositivas. Y generamos 35 mil puestos de trabajo en 900 empresas que se instalaron en la Ciudad por nuestra política de distritos económicos”.



Sobre la seguridad, agregó: “Creamos una policía de cero que hoy tiene 26.000 agentes bien capacitados y equipados. El año pasado tuvimos la tasa de delitos más baja de la historia de la Ciudad desde que hay registro. Bajamos un 50% los femicidios respecto de 2019; y tenemos el 75% de la ciudad videovigilada y un mapa del delito que nos permite tomar decisiones más inteligentes”.



El Jefe de Gobierno señaló que el segundo foco de su gestión estuvo puesto en mejorar la calidad de vida de los porteños. “Ejecutamos el plan de obras públicas más ambicioso del último siglo. Construímos el Paseo del Bajo después de 70 años de promesas incumplidas, 3 viaductos y 29 pasos bajo nivel con los que eliminamos más de 50 barreras, 8 líneas de Metrobus por el que un millón y medio de personas viajan más rápido y más seguro, y terminamos las obras que empezamos con Mauricio para paliar las inundaciones. Además, sumamos 150 manzanas de espacios verdes y empezamos a abrir la cara de la Ciudad al río con los parques que inauguramos hace menos de un mes”, remarcó.



En la misma línea, agregó: “En la salud también hay resultados concretos. La OMS destacó nuestro trabajo en la pandemia como una de las 15 mejores respuestas sociosanitarias urbanas de todo el mundo. Y también alcanzamos la tasa de mortalidad más baja de la historia y construimos 47 nuevos centros de atención primaria”.



Rodríguez Larreta repasó también el proceso de integración de los barrios populares de la Ciudad para y resaltó que hubo récord de turismo, “con casi 3 millones de turistas internacionales y casi 7 millones de turistas argentinos en 2019”.



Además, explicó que esas transformaciones fueron realizadas “alcanzado dos criterios de buena administración: déficit cero y el menor nivel de deuda en los últimos 10 años” y agradeció el apoyo del Council en el aporte de ideas para mejorar la gestión pública y las oportunidades de negocios para las empresas estadounidenses.



El Jefe de Gobierno aseguró que “tras 16 años de trabajo en la Ciudad, se vive mejor en Buenos Aires” y remarcó que eso se consiguió por dos razones. “Primero, porque logramos una continuidad en las políticas públicas. Lo que empezó Mauricio yo lo continué y lo profundicé, pero también somos conscientes de que eso no alcanza. La vara está alta pero tiene que seguir subiendo. Y no tengo dudas de que Jorge Macri a partir del 10 de diciembre va a seguir ese camino”, sostuvo.



Luego completó: “Segundo, todos estos resultados se lograron porque construimos un gobierno de coalición, con dirigentes que van desde la centro-derecha hasta el socialismo. Y juntos construimos políticas de Estado que son un cambio profundo en la Ciudad. Porque, en definitiva, si las transformaciones no se sostienen en el tiempo, son una anécdota en la historia”.



Por último, señaló: “Esta experiencia hace que, desde hace años, la Ciudad sea el mejor ejemplo de lo que puede lograr Juntos por el Cambio. Desde ese lugar de unidad, hoy podemos ofrecerle a los argentinos el mejor camino para ganarle al kirchnerismo y terminar con la inflación, la inseguridad, la crisis educativa y la bronca y la tristeza que sufren hoy”.