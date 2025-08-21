¡Bomba! Así confirmó Wanda Nara el embarazo de la China Suárez

Wanda Nara dejó a todos con la boca abierta durante una entrevista en vivo con Puro Show al hablar sobre la vida personal de la China Suárez y su relación con Mauro Icardi. Según la mediática, la actriz estaría esperando un hijo, apenas ocho meses después de que comenzara su historia de amor con el futbolista.

“Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos”, comentó Wanda, dejando entrever que el embarazo es inminente y que la información proviene de una fuente cercana: el propio Icardi.

Durante la charla, Wanda Nara aclaró que aunque conoce el dato, prefiere no profundizar en temas que no le pertenecen. “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”, expresó, sorprendiendo a los presentes y generando un gran revuelo en la transmisión.

Consultada sobre si consideraba que esto era una “bomba” en los medios, Wanda Nara se mostró escéptica y restó dramatismo. “No es una bomba, me llamaron para comunicar”, dijo desde el aeropuerto de Ezeiza, manteniendo un perfil prudente frente a la noticia.

El periodista Matías Vázquez insistió sobre la confirmación del embarazo, pero Wanda Nara mantuvo su postura: “No voy a hablar de cosas que me agotan. Me llamó y me dijo que está intentando buscar la felicidad”, contestó, dejando claro que no pretende involucrarse más allá de lo informado.

Pampito intervino para recordar que, de confirmarse, el bebé sería medio hermano de las hijas de Wanda Nara y Maxi López. La empresaria respondió con firmeza: “No, a mí no me involucra para nada. Mis hijos tienen hermanos con Maxi López. Tienen dos. Maxi se ocupa de esos encuentros, de esas situaciones. Yo no tengo nada que ver”.

La conversación también tocó la posibilidad de que las nenas supieran la noticia. “A mis hijas nadie les comunicó nada. No las llamó para el Día del Niño, ¿mirá si les va a comunicar eso?”, dijo Wanda Nara, dejando en claro que prefiere mantener a sus hijas al margen de este tipo de rumores mediáticos.

Así, entre declaraciones cautelosas y gestos de sorpresa, Wanda Nara confirmó indirectamente lo que muchos venían especulando: la China Suárez podría estar esperando un hijo de Mauro Icardi, mientras todos los involucrados mantienen un delicado equilibrio entre la vida privada y el interés público.