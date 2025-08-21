¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 21 de Agosto, Neuquén, Argentina
ABAJO LAS "CASAS NARCO"

Un lugar donde los narcos ya no volverán: demolieron otro kiosco en Centenario

Se dio en el marco de las acciones que se están desplegando para combatir el microtráfico. ¿Dónde estaba ubicada?

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 12:29
La demolición se realizó esta mañana, en Centenario

En un nuevo operativo para seguir combatiendo el microtráfico, la Justicia neuquina ordenó la demolición de una casa en la que se vendía y acopiaba droga en Centenario.

El lugar funcionaba en la calle Costa Rica 760, y cumplía con todos los requisitos necesarios para que se ordene ese drástico procedimiento.

Es que se trataba de un lugar inhabitable, que sólo funcionaba como “aguantadero”, y era el escenario ideal para la venta de sustancias prohibidas, algo que fue comprobado por las autoridades tras la recepción de una denuncia anónima.

Importante operativo 

La idea de este tipo de demoliciones es evitar que estos lugares (que en un mercado paralelo al inmobiliario se ponen a disposición de los delincuentes con la finalidad de ser usados para este tipo de actividad ilícita)  vuelvan a destinarse a esos fines  tras allanamientos o intervenciones policiales.

Volviendo al caso, la actividad se desarrolló poco antes de las 10’, y estuvieron presentes autoridades policiales, judiciales y referentes del área de seguridad de la Provincia. Entre ellos, el comisario mayor Nelson Peralta y el fiscal general de Neuquén, José Gerez.

