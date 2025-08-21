¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 21 de Agosto, Neuquén, Argentina
Rescate en el río Negro

Choele Choel: discutió con su pareja y se tiró al río desde el puente, alcanzaron a salvarla

La mujer de 61 años se tiró desde el puente de la ruta 250 luego de discutir con su pareja

Por Fabian Rossi
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 12:34
Un automovilista llamó al 911 y dio aviso de que la mujer se había arrojado al río Negro

Una mujer de 61 años fue rescatada luego de caer desde el puente carretero de la Ruta 250 al río Negro, en Choele Choel. Fue auxiliada por trabajadores y policías, trasladada al hospital local y diagnosticada con principio de hipotermia, aunque sin riesgo de vida.

El hecho ocurrió minutos antes de las nueve. La policía recibió una alerta que indicaba que una persona había caído al agua. Al llegar al lugar, los efectivos ingresaron al predio de Aguas Rionegrinas, ubicado debajo del puente, donde encontraron a la mujer intentando salir por sus propios medios.

Trabajadores de la empresa colaboraron en el rescate y lograron asistirla hasta la llegada de la ambulancia. Según informaron desde el hospital, la paciente estaba consciente y fue estabilizada sin mayores complicaciones.

Las primeras averiguaciones apuntan a que la caída no habría sido accidental. Testimonios recabados señalan que la mujer se habría arrojado luego de mantener una discusión con su pareja. Esa hipótesis es ahora parte de la investigación que llevan adelante las autoridades locales.

