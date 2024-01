Los gremios de la CGT no pagarán la multa por la marcha

El vínculo entre el Gobierno de Javier Milei y la Confederación General del Trabajo (CGT) sigue en estado de recrudecimiento, que ratificó a través del secretario Mario "Paco" Manrique que sus gremios no pagarán las multas por gastos operativos tras la marcha del 27 de diciembre.

El jueves pasado, desde el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, intimaron a más de 15 organizaciones que participaron de la movilización: “Intimo a usted, en su carácter de apoderado del Sindicato de Camioneros, al pago solidario de $40.419.227 en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente”, reza la carta documento que envió la excandidata a presidenta por JxC.

En una entrevista con Radio 10, el secretario gremial Paco Manrique afirmó que no van a abonar las multas por la marcha a Tribunales que encabezó la CGT: "No vamos a pagar y que hagan lo que tengan que hacer. No lo digo como una forma desafiante, sino porque es un acto totalmente irreverente por parte del Presidente y la ministra de llevarse todo por delante y acallar las voces que están en disidencia con su pensamiento".

Manrique, quien también es secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), marcó que el gobierno de Javier Milei "quiere embarrar la cancha" con las multas aplicadas. Además, apuntó contra la política desregulatoria del libertario afirmando que "no vale de nada actualizar los salarios si los precios no los controlás".

El sindicalista también se animó a definir cuánto cree que durará el mandato del vencedor en el balotaje del 19 de noviembre pasado: "El gobierno va a durar lo que el pueblo determine. Cuando el pueblo tenga hambre, se acaban las palabras", dijo y concluyó con un pedido: "Esperemos que el Presidente reflexione".